SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Sumud Filosu açıklaması: Vatandaşlarımızı özel uçak seferiyle Türkiye’ye getireceğiz!

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucunda alıkonulan vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkemize sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Fidan şunları kaydetti:

Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz.

Vatandaşlarımızın haklarını gözetmeyi ve Gazze'deki sivillere karşı insani sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sürdürecek; Filistin halkına desteğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz.