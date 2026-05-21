SON DAKİKA I Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması: "Süreç CHP'lilerin başvurusuyla başladı"
Son Dakika Haberleri... Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı'nda açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk devletinin işleyişi bakımından basın açıklaması yapma gereğinin hasıl olduğunu belirterek, "Hangi parti söz konusu olursa olsun, delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez" dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada, bugün hukuk devletinin işleyişi bakımından önemli bir yargı kararına ilişkin basın açıklaması yapma gereğinin hasıl olduğunu belirtti.
"DEMOKRASİNİN ÖZÜ MİLLETİN İRADESİDİR"
"Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir" ifadelerini kullanan Gürlek, demokrasinin özünün millet iradesi olduğunu belirterek, "Bu iradenin sandıkta, kongrede, kurultayda ya da herhangi bir demokratik süreçte serbestçe ortaya çıkması, aynı zamanda demokratik hukuk devletinin varlığı ve işlerliği bakımından da hayati öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.
"KARARIN MERKEZİNDE İRADENİN KORUNMASI YER ALMAKTADIR"
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesince önemli bir karara imza atıldığını vurgulayan Gürlek, şöyle devam etti:
"Bu kararın merkezinde doğrudan doğruya demokratik iradenin korunması yer almaktadır. Çünkü hangi parti söz konusu olursa olsun, delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç, bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir."
"İDDİALAR SEÇİM SÜRECİNİN EŞİTLİĞİNİ ZEDELEMİŞTİR"
İstinaf mahkemesinin, 4-5 Kasım 2023'teki kurultay sürecinde delege iradesinin, kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakata uğratıldığı yönünde bir kanaate vardığını aktaran Gürlek, "Mahkeme, bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunulduğu yönündeki iddiaların, seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir." diye konuştu.