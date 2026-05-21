SON DAKİKA I CHP’de mutlak butlan kararı! Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten önemli açıklamalar...

Son Dakika Haberleri... Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan davasında karar çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Bu kapsamda Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaşananlara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek'in açıklamasından öne çıkan başlıklar:

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi bugün önemli bir karar vermiştir. Bu kararın merkezinde doğrudan doğruya demoktarik iradenin korunması yer almaktadır.

Çünkü hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin menfaat baskı veya yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez.

Süreç CHP ddelegelerinin başvurularıyla başladı, CHP delegelerinin beyanları ile şekillendi. Yargının görevi hukukun üstünlüğünü sağlamaktır.

Temyiz yolu açıktır. Karara saygı duyulmalıdır."

Muhammed Emin Akyıldırım - Editör