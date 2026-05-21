SON DAKİKA... Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' çağrısı sonrası CHP karıştı! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında ihraç talebi!
SON DAKİKA... CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada yaptığı arınma çağrısı sonrası CHP karıştı. Kılıçdaroğlu'na destek veren Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı. Karar CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda alınırken, ihraç kararını Parti Meclisi değerlendirecek...
Karar CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda alınırken, Öztürkmen, "Mutlak butlan" ile ilgili açıklamaları dikkat çekmişti.
Öztürkmen, "Mutlak butlan" ile ilgili "Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımın konusu değil, yargının konusudur. Yargı ne karar verirse, biz devleti kuran bir parti olarak ve devletin gücünü teşkil eden üç ana erkten biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle butlan konusu yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum" demişti.