Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği: Katar ve Pakistanlı arabulucular ile görüştü!

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Pakistanlı arabulucular ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelede, İran ile ABD arasındaki müzakerelerde gelinen nokta ele alındı.

