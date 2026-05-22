Bakan Göktaş, Bağcılar Belediyesi Çeyiz Evi'nin açılışına katıldı

Evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından yapılan Çeyiz Evi’nin açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Bakan Göktaş, ”Gençlerin yuva kurmasına destek olmanın kültürümüzün bir parçasıdır” dedi.

Bakan Göktaş, Bağcılar Belediyesi Çeyiz Evi’nin açılışına katıldı
Mustafa KAYA

Çeyiz Evi'nde ihtiyaç sahibi genç çiftlerin mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine kadar bütün ihtiyaçları ücretsiz karşılanacak. Aileyi merkeze alan çalışmalarıyla yerel yönetimler arasında önce çıkan Bağcılar Belediyesi önemli çalışmalara imza atıyor. Bunlardan biri de evlilik hazırlığı yapanlara destek olmak amacıyla hayata geçirilen Çeyiz Evi projesi oldu.

Yapımı tamamlanan ve içi çeyiz eşyalarıyla doldurulan tesisin açılış törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Göktaş, Bağcılar Belediyesi Çeyiz Evi’nin açılışına katıldı

"GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKMAK ÇOK DEĞERLİ"

Dayanışma ruhunu taşıyan özel bir yere sahip Gençlerin yuva kurmasına destek olmanın kültürümüzün bir parçası olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Çeyiz hazırlığı da bu geleneğin içinde. Ailelerin emeğini büyüklerin duasını ve toplumun dayanışma ruhunu taşıyan özel bir yere sahip. Bu nedenle evlilik yolculuğunda olan gençlerimize sahip çıkmak çok değerli. Bu çalışmaları hayata geçiren Bağcılar belediyemize ve kıymetli başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Çeyiz Evi'mizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bizler de çalışmalarımızla Bağcılar belediyemizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Başkanımızın çok değerli çalışmaları var. Bağcılar, aileyi merkeze alan çok kıymetli çalışmaları ve vizyoner projeleri hayata geçiren bir belediyemiz" dedi.

Bakan Göktaş, Bağcılar Belediyesi Çeyiz Evi’nin açılışına katıldı

"ÇİFTLERİMİZİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakanlık olarak ailelerin sağlıklı yuva kurmalarına yönelik pek çok adımlar attıklarını da sözlerine ekleyen Göktaş, "Ailenin korunması ve güçlendirilmesi eylem planı kapsamında yuva kurmak isteyen gençlerimize yönelik çok kıymetli adımlar atıyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda da aileyi merkeze koyan bir anlayışla hareket ediyoruz. Çeyiz Evi de bu anlamda özellikle önemsediğimiz bir çalışma. Evlilik kredisi kriterlerine giren gençlerimizin doğrudan buraya başvurup doğrudan çeyiz desteğini alabileceği bir proje. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu güzel eserin de aileyi merkeze alan politikalarımızın, gençlerimizin yuva kurma yolculuklarında yanında olduğumuz en güzel çalışmalarımızdan biridir. Sadece yuva kurmakla kalmıyoruz. Aile yılı kapsamında çalışmalarımız güncelledik. Her doğum yapan annemizin de yanındayız. Her doğum yapan annemiz bizlere başvurduğu andan itibaren bir desteği hak ediyor. Burada da aileyi koruyan çocukları güçlendiren, yuva kurmak isteyen çiftlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Bakan Göktaş, Bağcılar Belediyesi Çeyiz Evi’nin açılışına katıldı

"ÇOK ÖNEM VERDİĞİMİZ BİR PROJEMİZDİ"

Dört düğün salonu yapıyoruz Evlilik hazırlığı yapan gençlerin hem maddi hem de manevi olarak yanında olduklarını söyleyen Yıldız da şunları söyledi: "Çok önem verdiğimiz bir projemizdi. Önceki belediye başkanımız Abdullah Özdemir başkanımızın vaatleri arasındaki bir projemizdi ama gerçekleştirmek bize nasip oldu. Hükümetimiz önümüzdeki 10 yılı 'Aile ve nüfus 10 yılı' olarak belirledi. Biz de yerel yönetimler olarak hükümetimizin aldığı bu kararı desteklemek anlamında çalışmalar yapıyoruz. İlk başta Çeyiz Evi açtık. Ayrıca ilçemizde dört düğün salonu yapıyoruz. İhaleleri bitirdik. Bu salonları da ihtiyaç sahibi ailelerimize temin edeceğiz. Bunun yanında kreşler yapıyoruz. 16 kreş hedefimiz var. Eylül'de yeni eğitim öğretim dönemine 9 kreşle başlayacağız. Yani her bakımdan ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu konuda bakanlığımızla koordineli olarak çalışıyoruz. Allar razı olsun sayın bakanım."

Bakan Göktaş, Bağcılar Belediyesi Çeyiz Evi’nin açılışına katıldı

AÇILAN ÇEYİZ EVİ ÇOK BEĞENİLDİ

Sosyal belediyecilik adına önemli bir yatırım olan Çeyiz Evi'nin yapımında katkısı olanlara teşekkür eden Göktaş, daha sonra kurdele keserek Çeyiz Evi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından tesisi gezen, yetkililerden bilgi alan Bakan Göktaş, Çeyiz Evi'ni çok beğendiğini dile getirdi.

Bakan Göktaş, Bağcılar Belediyesi Çeyiz Evi’nin açılışına katıldı

BEYAZ EŞYADAN EV TEKSTİLİNE KADAR HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Beyaz eşyadan ev tekstiline kadar her şey düşünüldü Demirkapı Mahallesi'nde inşa edilen Çeyiz Evi, merkezi bir konumda bulunuyor. Modern bir tasarımla inşa edilen tesis 500 metrekarelik bir alana sahip. Çeyiz Evi'nde beyaz eşya, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri, banyo ve ev tekstili olmak üzere beş kategoride ürün yer alıyor.

Bakan Göktaş, Bağcılar Belediyesi Çeyiz Evi’nin açılışına katıldı

ALIŞVERİŞİN ARDINDAN ÜRÜNLER ADRESLERE TESLİM EDİLECEK

İlçede oturan ihtiyaç sahibi çiftler, belediyenin bu tesisinden ücretsiz yararlanabilecek. Çiftlerin Bağkartlarına yüklenen puanla Çeyiz Evi'ne giderek buradan alışverişlerini yapacak. Alışverişin ardından ürünler, belediye arafından adreslere teslim edilecek.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#BAĞCILAR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!