Bakan Göktaş, Bağcılar Belediyesi Çeyiz Evi'nin açılışına katıldı
Evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından yapılan Çeyiz Evi’nin açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Bakan Göktaş, ”Gençlerin yuva kurmasına destek olmanın kültürümüzün bir parçasıdır” dedi.
Çeyiz Evi'nde ihtiyaç sahibi genç çiftlerin mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine kadar bütün ihtiyaçları ücretsiz karşılanacak. Aileyi merkeze alan çalışmalarıyla yerel yönetimler arasında önce çıkan Bağcılar Belediyesi önemli çalışmalara imza atıyor. Bunlardan biri de evlilik hazırlığı yapanlara destek olmak amacıyla hayata geçirilen Çeyiz Evi projesi oldu.
Yapımı tamamlanan ve içi çeyiz eşyalarıyla doldurulan tesisin açılış törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ve vatandaşlar katıldı.
"GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKMAK ÇOK DEĞERLİ"
Dayanışma ruhunu taşıyan özel bir yere sahip Gençlerin yuva kurmasına destek olmanın kültürümüzün bir parçası olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Çeyiz hazırlığı da bu geleneğin içinde. Ailelerin emeğini büyüklerin duasını ve toplumun dayanışma ruhunu taşıyan özel bir yere sahip. Bu nedenle evlilik yolculuğunda olan gençlerimize sahip çıkmak çok değerli. Bu çalışmaları hayata geçiren Bağcılar belediyemize ve kıymetli başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Çeyiz Evi'mizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bizler de çalışmalarımızla Bağcılar belediyemizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Başkanımızın çok değerli çalışmaları var. Bağcılar, aileyi merkeze alan çok kıymetli çalışmaları ve vizyoner projeleri hayata geçiren bir belediyemiz" dedi.
"ÇİFTLERİMİZİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"
Bakanlık olarak ailelerin sağlıklı yuva kurmalarına yönelik pek çok adımlar attıklarını da sözlerine ekleyen Göktaş, "Ailenin korunması ve güçlendirilmesi eylem planı kapsamında yuva kurmak isteyen gençlerimize yönelik çok kıymetli adımlar atıyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda da aileyi merkeze koyan bir anlayışla hareket ediyoruz. Çeyiz Evi de bu anlamda özellikle önemsediğimiz bir çalışma. Evlilik kredisi kriterlerine giren gençlerimizin doğrudan buraya başvurup doğrudan çeyiz desteğini alabileceği bir proje. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu güzel eserin de aileyi merkeze alan politikalarımızın, gençlerimizin yuva kurma yolculuklarında yanında olduğumuz en güzel çalışmalarımızdan biridir. Sadece yuva kurmakla kalmıyoruz. Aile yılı kapsamında çalışmalarımız güncelledik. Her doğum yapan annemizin de yanındayız. Her doğum yapan annemiz bizlere başvurduğu andan itibaren bir desteği hak ediyor. Burada da aileyi koruyan çocukları güçlendiren, yuva kurmak isteyen çiftlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.