Bakan Göktaş, Bağcılar Belediyesi Çeyiz Evi’nin açılışına katıldı

"ÇOK ÖNEM VERDİĞİMİZ BİR PROJEMİZDİ"

Dört düğün salonu yapıyoruz Evlilik hazırlığı yapan gençlerin hem maddi hem de manevi olarak yanında olduklarını söyleyen Yıldız da şunları söyledi: "Çok önem verdiğimiz bir projemizdi. Önceki belediye başkanımız Abdullah Özdemir başkanımızın vaatleri arasındaki bir projemizdi ama gerçekleştirmek bize nasip oldu. Hükümetimiz önümüzdeki 10 yılı 'Aile ve nüfus 10 yılı' olarak belirledi. Biz de yerel yönetimler olarak hükümetimizin aldığı bu kararı desteklemek anlamında çalışmalar yapıyoruz. İlk başta Çeyiz Evi açtık. Ayrıca ilçemizde dört düğün salonu yapıyoruz. İhaleleri bitirdik. Bu salonları da ihtiyaç sahibi ailelerimize temin edeceğiz. Bunun yanında kreşler yapıyoruz. 16 kreş hedefimiz var. Eylül'de yeni eğitim öğretim dönemine 9 kreşle başlayacağız. Yani her bakımdan ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu konuda bakanlığımızla koordineli olarak çalışıyoruz. Allar razı olsun sayın bakanım."