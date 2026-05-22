Bakan Göktaş'tan aile vurgusu: "Çocuklarımızın geleceğini güçlendirmeliyiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Altınbaş Üniversitesi'nin Mahmutbey Yerleşkesi'nde düzenlenen "Güçlü Aile Mutlu Gelecek Projesi" Kapanış Programı'nda yaptığı konuşmada, aile içinde sevgi, güven ve sorumluluğun hakim olduğu bir ortamın hem bireylerin yaşamını güçlendirdiğini hem de çocukların geleceğini şekillendirdiğini söyledi.

"EVDE GÖRDÜĞÜ DAVRANIŞ İZ BIRAKIR"

Aile içinde destek arttıkça insanın hayata tutunma gücünün de arttığını belirten Göktaş, "Çocuklar açısından baktığımızda aile ortamının önemi daha da belirginleşir. Çocuk, kendini güvende hissettiği bir evde daha sağlıklı büyür. Anne, babasının birbirini dinlediğini, sorunları konuşarak çözdüğünü, birbirine saygı gösterdiğini gören çocuk, hayata daha sağlam hazırlanır. Ailede kurulan dil, çocuğun kuracağı hayatın temelidir. Evde duyduğu söz, gördüğü davranış, kişiliğinde iz bırakır. Bu yüzden aileyi güçlendirmek, çocuklarımızın geleceğini güçlendirmektir." diye konuştu.

Aileyi merkeze alan hizmetleri güçlendirdiklerini dile getiren Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda aile kurumunu stratejik bir değer olarak gördüklerini söyledi.

Bakan Göktaş, "Bu inançla, aile kurumunu çok yönlü bakış açıları ve yaklaşımlarla ele alıyoruz. Güçlü ailelerle güçlü Türkiye idealini kararlılıkla geleceğe taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında önemli çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Göktaş, 2024-2028 dönemini kapsayan ve aileyi odağına alması bağlamında bir ilk olan eylem planıyla kurumsal yapılarını daha da güçlendirdiklerini, Nüfus Politikaları Kuruluyla ülkenin demografik yapısına ilişkin politikaları stratejik bir vizyonla ele aldıklarını, Aile Enstitüsü'yle aile yapısındaki dönüşümü ve toplumsal eğilimleri analiz eden, politika üreten çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Göktaş, 2025 yılının "Aile Yılı", 2026-2035 döneminin ise "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildiğini aktararak, aile içi iletişimden dijital güvenliğe kadar birçok konuda aileyi destekleyen hizmetlerin görünürlüğünü artırdıklarını söyledi.