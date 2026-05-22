Bakan Tekin: "Çocuklarımızı dijital bağımlılıktan uzak tutmalıyız"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2. Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi'nde konuştu. Bakan Tekin, konuşmasında, "Biz, çocuklarımızın dijital bağımlılıktan uzak, keyifle okuyabilecekleri, okuduktan sonra arkadaşlarına keyifle tavsiye edebilecekleri ve aralarında okuma kültürünün yaygınlaşacağı bir iklimi hep beraber oluşturmak istiyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen "2. Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi: Dijital Çağda Çocuk Edebiyatı ve Yeni Yaklaşımlar" programında yaptığı konuşmada, yaptıkları her işte milletin değerlerini üstün kılmayı hedefleyen bir yapı oluşturduklarını söyledi.
Bakan yardımcıları, genel müdürler, bakanlık birimleri ve öğretmenlerle birlikte konuştukları her adımı hayata geçirme gayretinde olmaya devam edeceklerini belirten Tekin, "O yüzden 'Sahayla, okullarımızla, öğretmenlerimizle ilişkilerimizi, en güçlü düzeye çıkaracağız.' diye bir talebim oldu. Okullarımızda, öğretmenler odalarında, öğretmen arkadaşlarımızla her türlü yeniliği, attığımız her adımı, yapmak istediğimiz her mevzuat değişikliğini bugüne kadar tartıştık, istişare ettik. Bazen öğretmenler odalarından biz beslendik. Oradan önerilen projeleri hayata geçirdik. Bazen Bakanlık'ta ya da bir başka öğretmen odasında gündeme gelen bir projeyi, bir öneriyi gittiğimiz öğretmenler odasında, öğretmen arkadaşlarımızla istişare ettik. Onların düşüncelerini aldık. Ve şu ana kadar hiçbir işimiz yok ki öğretmenler odasında istişare edilmemiş olsun." diye konuştu.
Bakan Tekin, öğretmenlerin mesleki olarak gelişimlerinde onlara katkı sağlayacak birçok projeyi hayata geçirdiklerini, "Maarif Korosu" ile "Maarif Halk Dansları Toplulukları"nın öğretmenler için inanılmaz bir farklı ortam oluşturduğunu anlattı.
Profesyonel tiyatrocularla "Ailem" diye bir dizi yaptıklarını aktaran Tekin, "Dizimizin senaryosunda öğretmen arkadaşlarımızın okullarda karşılaştıkları ve desteğe ihtiyaç duydukları konuları, dizi platformuna senaryolaştırarak taşıdık. 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi ile ilgili olarak kaleme aldığımız tiyatro oyununda 600 kişilik bir ekip rol aldı. Bu 600 kişinin içerisinde yaklaşık 20 kişilik bir profesyonel sanat tecrübesi olan sanatçılardı. Geriye kalan 580 kişi öğretmen arkadaşımızdı. Yine aynı öğretmen arkadaşlarımızla tiyatro akademisi kurduk. Öğretmen arkadaşlarımıza Türkiye'nin her tarafında tiyatro kursları organize ediyoruz." ifadelerini kullandı.