Başkan Erdoğan: İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız
Başkan Erdoğan Türkiye Finansal Okuryazarlık Günü Programı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Üretimden ihracata yatırımdan istihdama ekonominin tüm bileşenleri sermaye piyasasındaki finansal istikrara bağlı" ifadelerini kullandı. İstanbul'u finans merkezi haline getireceklerini belirten Başkan Erdoğan "Türkiye güvenli liman" açıklaması yaptı.
Başkan Erdoğan Türkiye Finansal Okuryazarlık Günü Programı'nda açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;
Üretimden ihracata yatırımdan istihdama ekonominin tüm bileşenleri sermaye piyasasındaki finansal istikrara bağlı. Son yıllarda finansal sistemlerde yaşanan dijital dönüşüm fırsatların yanında tehditleri de beraberinde getiriyor. Finansal okuryazarlık bireysel bütçe kapasitesinin çok ötesinde.
İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız. Türkiye bölgenin güvenli limanı