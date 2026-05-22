Başkan Erdoğan: İstanbul’u küresel finans merkezi yapacağız

Başkan Erdoğan Türkiye Finansal Okuryazarlık Günü Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Üretimden ihracata yatırımdan istihdama ekonominin tüm bileşenleri sermaye piyasasındaki finansal istikrara bağlı. Son yıllarda finansal sistemlerde yaşanan dijital dönüşüm fırsatların yanında tehditleri de beraberinde getiriyor. Finansal okuryazarlık bireysel bütçe kapasitesinin çok ötesinde.

İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız. Türkiye bölgenin güvenli limanı