Beşiktaş Belediyesi’ndeki kirli çark deşifre oldu!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "örgütlü suçlar ve rüşvet" soruşturması kapsamında sorgulanan İBB ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi İlker Uluer, adliye koridorlarını sallayacak itiraflarda bulundu. Evindeki aramada 95 bin döviz ele geçirilen Uluer; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve üst düzey CHP'li isimler hakkında şok iddialar ortaya attı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İlker Uluer'in sorgu tutanağı, yerel yönetimlerdeki ve siyaset dünyasındaki rüşvet, iltimas ve usulsüzlük sarmalını gözler önüne serdi. Cumhuriyet Başsavcı Vekili tarafından bizzat alınan ifadede, Beşiktaş Belediyesi'ndeki "çanta siyaseti" ve CHP kurultayını dizayn etmek için kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı tek tek anlatıldı.
ULUER'İN EVİNDEN SERVET ÇIKTI, GAYRİMENKULLERİ SIRALADI
EYT emeklisi olduğunu ve şu an resmi bir işi bulunmadığını beyan eden Meclis Üyesi İlker Uluer'in evinde yapılan adli aramada 90.000 Amerikan Doları ve 5.000 Euro nakit para ele geçirildi. Paranın aile birikimi olduğunu iddia eden Uluer'in, emekli maaşı dışında bir geliri olmamasına rağmen yakın dönemde Ayvalık'ta milyonlarca liralık bir ev ve Bergama'da arsa satın aldığını, lüks harcamalarının bir kısmını ise "elden nakit" olarak ödediğini itiraf etmesi dikkat çekti.
"BELEDİYEDE ÇANTACILIK YAPIYORLAR, ESNAFTAN PARA TOPLUYORLAR"
Beşiktaş'ta esnaftan ve büyük markalardan maddi menfaat talep edildiğini açıkça itiraf eden Uluer, "Beşiktaş ilçesinde insanlar belediyeye müracaat ettiklerinde kendilerinden maddi menfaat talebinde bulunulduğunu bana anlatırlardı. Akmerkez Vakko ve Etiler Kahve Dünyası'ndan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın para aldığını duydum. Yanındaki belediye çalışanlarının 'çantacılık' yaptığına dair söylentiler vardı" dedi. İmar konularındaki tüm müteahhit görüşmelerinin ise belirli isimler üzerinden yürütüldüğünü ifşa etti.