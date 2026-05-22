Beşiktaş Belediyesi’ndeki kirli çark deşifre oldu!

İfadedeki en sarsıcı iddialardan biri ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat arasındaki parasal ilişki oldu. Şüpheli Uluer, "Gökhan Zeybek'in Amerika'da okuyan kızının masraflarının Rıza Akpolat tarafından karşılandığını duydum. Kızına yaklaşık 500.000 Dolar'a yakın para gönderdiklerini bana söylediler" diyerek belediye kaynaklarının kimlere aktarıldığına dair kritik bir iddiayı tutanağa geçirdi. Ayrıca Akpolat'ın, bir güzellik uzmanının Levent'teki lüks kliniğinin inşaat masraflarını da karşıladığı kaydedildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın CHP Genel Merkezi ile ilişkilerine de değinen Uluer, "Rıza Akpolat'ın genel merkeze 'destek' adı altında düzenli olarak para gönderdiğini duydum ancak bu paranın kaynağını bilmiyorum" dedi.

ÖZEL'İN SEÇİLDİĞİ KURULTAYDA 130 BİN DOLAR DAĞITILDI

Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı'nın Beşiktaş Belediyesi tarafından finanse edildiğini üstü kapalı doğrulayan Uluer, Ankara'daki lüks Marriott Otel'de konaklayan bazı partililerin masraflarının Belediye Başkanı tarafından ödendiğini söyledi. Kurultaydaki oy pazarlıklarını deşifre eden şüpheli meclis üyesi, delege iradesinin nasıl ifsat edildiğini şu sözlerle anlattı: "Erzurum İl Başkanı Safi Karayalçın'a kurultayda Özgür Özel'e oy vermesi için Beşiktaş Belediyesi'nden ihaleler verilmiş. Ayrıca bu kişinin Erzurum delegelerini (10 delege) ikna etmesi için kendisine 130.000 USD nakit para verildiğini duydum. Yine Ümraniye delegesi Hayati Kaya, Özgür Özel'e oy vermesi karşılığında Beşiktaş Belediyesi'nde işe alındı. Çekmeköy İlçe Başkanı Melda Tanışman Tutan'ın erkek kardeşi de aynı şekilde belediyede işe yerleştirildi."

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Sorgu sonunda şüpheli müdafi Av. Yağmur Yüksel, müvekkilinin sabit ikametgah sahibi olduğunu belirterek serbest bırakılmasını veya adli kontrol uygulanmasını talep etti. Ancak kurultay rüşvetleri, belediyedeki yolsuzluk çarkı ve haksız zenginleşme iddialarının odağındaki ifadenin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı adı geçen diğer parti yöneticilerine doğru genişletmesi bekleniyor.