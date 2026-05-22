SON DAKİKA… Mutlak butlan sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk hamle: Özgür Özel ve yönetiminden YSK’ya başvuru

09:10

DEMOKRATİK İLKELER İHLAL EDİLDİ

Kararda, delege iradesinin çeşitli menfaat ilişkileriyle yönlendirildiği, seçim süreçlerinde demokratik ilkelerin ihlal edildiği ve kamu düzenine aykırılık oluştuğu vurgulandı. Mahkemenin gerekçeli kararında; ceza soruşturmaları, iddianameler, tanık anlatımları, MASAK raporları, kurum yazışmaları ve fezlekelerin birlikte değerlendirildiği belirtildi. Buna göre bazı delegelere para verildiği, belediyelerde işe yerleştirme sözü verildiği, adaylık ve siyasi görev vaatlerinde bulunulduğu, alışveriş kartı gibi çeşitli menfaatlerin sağlandığı kanaatine ulaşıldı.

DELEGE İRADESİNİN FESADA UĞRATILDIĞI DEĞERLENDİRMESİ

Kararda ayrıca bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekerek göndermelerinin istendiği ifade edildi. Mahkeme, bu durumun gizli oy ilkesini ve serbest seçim iradesini zedelediğini belirtti. Parti içi seçimlerin demokratik esaslara uygun yürütülmesinin anayasal zorunluluk olduğuna dikkat çekilen kararda, ortaya çıkan usulsüzlüklerin yalnızca iptal sebebi değil, kamu düzenini ilgilendiren "kesin hükümsüzlük" hali oluşturduğu kaydedildi.