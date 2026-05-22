  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • Emine Erdoğan'dan "Şule: Senin Hikayen" dizisine ilişkin paylaşım: Genç kuşaklar güçlü duruşundan ilham alacaktır

Emine Erdoğan'dan "Şule: Senin Hikayen" dizisine ilişkin paylaşım: Genç kuşaklar güçlü duruşundan ilham alacaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TRT tabii'nin, hayatı mücadeleyle geçen Şule Yüksel Şenler'in hayatını konu edindiği "Şule: Senin Hikayen" dizisine ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan paylaşımında "Bu değerli yapımla inanıyorum ki özellikle genç kuşaklar onu daha yakından tanıyacak, güçlü duruşundan ilham alacaktır." dedi.

Emine Erdoğan’dan Şule: Senin Hikayen dizisine ilişkin paylaşım: Genç kuşaklar güçlü duruşundan ilham alacaktır

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TRT tabii'nin, kalemi, fikirleri ve cesaretiyle gönüllerde müstesna bir yere sahip Şenler'in hayatını konu edindiği "Şule: Senin Hikayen" dizisinin tanıtım programına katılmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Erdoğan, "Bu değerli yapımla inanıyorum ki özellikle genç kuşaklar onu daha yakından tanıyacak, güçlü duruşundan ilham alacaktır. Ömrünü inandığı değerlere adayan Şule Yüksel Şenler'i rahmetle yad ediyor, TRT ailesini ve projede emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#EMİNE ERDOĞAN #RECEP TAYYİP ERDOĞAN #TRT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý