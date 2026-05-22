İBB’de yolsuzluğa 25 tutuklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 60 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Soruşturmada, şirketin ihalelerinin şüpheli kişiler tarafından organize edildiğini, örgütsel faaliyetler kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçunun işlendiği tespit edilmişti. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.