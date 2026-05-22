İçişleri Bakanlığından 'araçlarda yeni düzenleme' açıklaması: "Haberler doğru değildir"
İçişleri Bakanlığı, son günlerde dolaşımda olan ve vatandaşları yanıltan 'Araçlarda yeni düzenleme' iddialarına karşı açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliği en son 2012 yılında yapılmıştır. Yeni bir düzenleme yoktur. Bu konuya ilişkin dolaşıma sokulan 'pense, tornavida gibi araçlar zorunlu hale getirildi' içerikli haberler doğru değildir."
