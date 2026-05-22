Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, A Haber’e konuştu: Kılıçdaroğlu kurultay niyetini Özgür Özel’e iletti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mutlak butlan kararı sonrası gözler Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine çevrilmişti. Görüşmenin perde arkasını A Haber'e anlatan Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, "Kemal Kılıçdaroğlu, 'En uygun tarihte bir kurultay yapma niyetindeyiz' mesajını Sayın Özgür Özel'e iletti." dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan davasında karar çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.
Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
"KILIÇDAROĞLU KURULTAY NİYETİNİ ÖZGÜR ÖZEL'E İLETTİ"
Atakan Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'en uygun tarihte bir kurultay yapma niyetindeyiz' mesajını Özgür Özel'e ilettiğini söyledi.
Sönmez, Özgür Özel'in de bu öneriyi kendi ekibiyle değerlendireceğini söyleyen sonrasında geri dönüş yapacağını aktardı.
"UZLAŞI" VE "SAĞDUYU" MESAJI
Atakan Sönmez açıklamalarında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreç boyunca "sükunet", "sağduyu", "istişare" ve "uzlaşı" vurgusunu öne çıkardığını belirtti.
Gün içerisindeki yoğunluktan dolayı sağlanamayan görüşmenin, akşamüstü Özgür Özel tekrar geri dönüş yaptığında gerçekleştiğini belirten Sönmez, "Mutlaka sağduyuyla buradan bir çıkış yolunu Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde CHP bulacaktır bu çıkış yolunu ve yönünü çizecektir." dedi.
"HENÜZ BU KONU İÇİN ERKEN"
Mutlak butlan kararı sonrası "Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı?" sorsunun cevabı merak konusu olmuştu. Sönmez, bu soruya temkinli yaklaşarak, "henüz erken" olduğunu ifade etti.