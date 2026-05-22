Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, A Haber’e konuştu: Kılıçdaroğlu kurultay niyetini Özgür Özel’e iletti

Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan davasında karar çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Sönmez, Özgür Özel'in de bu öneriyi kendi ekibiyle değerlendireceğini söyleyen sonrasında geri dönüş yapacağını aktardı.

Görüşmenin perde arkasını anlatan Atakan Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'en uygun tarihte bir kurultay yapma niyetindeyiz' mesajını Özgür Özel'e ilettiğini söyledi.

"UZLAŞI" VE "SAĞDUYU" MESAJI

Atakan Sönmez açıklamalarında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreç boyunca "sükunet", "sağduyu", "istişare" ve "uzlaşı" vurgusunu öne çıkardığını belirtti.

Gün içerisindeki yoğunluktan dolayı sağlanamayan görüşmenin, akşamüstü Özgür Özel tekrar geri dönüş yaptığında gerçekleştiğini belirten Sönmez, "Mutlaka sağduyuyla buradan bir çıkış yolunu Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde CHP bulacaktır bu çıkış yolunu ve yönünü çizecektir." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı A Haber'e konuştu

"HENÜZ BU KONU İÇİN ERKEN"

Mutlak butlan kararı sonrası "Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı?" sorsunun cevabı merak konusu olmuştu. Sönmez, bu soruya temkinli yaklaşarak, "henüz erken" olduğunu ifade etti.

