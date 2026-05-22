Mahkemeden CHP kurultayına ’mutlak butlan’ kararı: Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararına göre CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptal edildi. Kararda, delege iradesinin menfaat ilişkileriyle sakatlandığı, oy süreçlerinde gizliliğin ihlal edildiği ve bunun kamu düzenine aykırılık oluşturduğu değerlendirildi. Bu nedenle kurultay ve kongrenin yapıldığı tarihten itibaren hükümsüz sayılmasına hükmedildi. Mahkeme ayrıca, bu tarihten sonra yapılan tüm kurultayların ve alınan kararların da geçersiz olduğuna karar verdi. Kurultay öncesi döneme dönülerek Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti organlarının görevlerini sürdürmesi gerektiği belirtildi. İstanbul İl Kongresi açı- sından da önceki yöne timin göreve devam etmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca bazı dosyalarda ihtiyati tedbir kararıyla yeni yönetimlerin görevden uzaklaştırıldığı ve eski yönetimlerin tedbiren göreve iade edildiği kaydedildi. Kararda, delege iradesinin çeşitli menfaat ilişkileriyle yönlendirildiği, seçim süreçlerinde demokratik ilkelerin ihlal edildiği ve kamu düzenine aykırılık oluştuğu vurgulandı.

Mahkemenin gerekçeli kararında; ceza soruşturmaları, iddianameler, tanık anlatımları, MASAK raporları, kurum yazışmaları ve fezlekelerin birlikte değerlendirildiği belirtildi. Buna göre bazı delegelere para verildiği, belediyelerde işe yerleştirme sözü verildiği, adaylık ve siyasi görev vaatlerinde bulunulduğu, alışveriş kartı gibi çeşitli menfaatlerin sağlandığı kanaatine ulaşıldı. Kararda ayrıca bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekerek göndermelerinin istendiği ifade edildi. Mahkeme, bu durumun gizli oy ilkesini ve serbest seçim iradesini zedelediğini belirtti. Parti içi seçimlerin demokratik esaslara uygun yürütülmesinin anayasal zorunluluk olduğuna dikkat çekilen kararda, ortaya çıkan usulsüzlüklerin yalnızca iptal sebebi değil, kamu düzenini ilgilendiren "kesin hükümsüzlük" hali oluşturduğu kaydedildi.



ÖZEL YÖNETİMİNE TEDBİR KARARI

Kararda Ankara'daki çeşitli asliye hukuk mahkemelerinde açılan ve birleştirilen davalarda davacıların tedbir taleplerinin kabul edildiği belirtilerek, 4-5 Kasım 2023 kurultayıyla göreve gelen Özgür Özel, MYK üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verildiği kaydedildi. Mahkeme ayrıca, karar kesinleşinceye kadar kurultay öncesi görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevi üstlenmelerine ve göreve iadelerine hükmetti.



KILIÇDAROĞLU: SÜRECİ BİRLİKTE YÜRÜTECEĞİZ

CHP hakkındaki mutlak butlan kararının ardından, genel başkanlık görevine dönmeye hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu ilk açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "CHP, kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Mahkemenin kararı; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükûnetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci 'keşkelerle' değil, ciddiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız. Süreci; önceki dönem genel başkanlarımızla, parti meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla işbirliği içinde yürüteceğiz. "Bu arada tedbir kararının iptali için Yargıtay'a itirazda bulunduklarını belirten Özgür Özel, bugün de YSK'ya başvuracaklarını söyledi. Kerim CENGİL





GÜRLEK: YARGI SÜRECİNİ CHP'LİLERİN BAŞVURUSU BAŞLATTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı sürecinin bizzat CHP delegelerinin başvurularıyla başladığını belirterek, "Mahkeme, bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunulduğu yönündeki iddiaların, seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir" dedi. Kararın merkezinde doğrudan doğruya demokratik iradenin korunmasının yer aldığını vurgulayan Gürlek, delegenin ve üyenin iradesinin sakatlanmasının kabul edilemeyeceğini kaydetti. Gürlek, şunları söyledi: "Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay sürecinde delege iradesinin, kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakata uğratıldığı yönünde bir kanaate varılmıştır." ANKARA



TÜM OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ KURULTAYLAR İPTAL EDİLDİ

MAHKEME, kurultayın mutlak butlan nedeniyle iptaline karar verirken, bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan kararların da hükümsüz olduğuna hükmetti. Kararda, "4-5 Kasım 2023 tarihli kurultaydan önceki duruma dönülmesine" karar verilerek, Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca 8 Ekim 2023'te gerçekleşen CHP istanbul İl Kongresi ve bu kongrede alınan tüm kararların da iptaline karar verildi





A HABER'E ÇİRKİN SALDIRI

CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalıkta bulunanlar, A Haber ekibine saldırdı. Fiziki müdahaleye hedef olan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, güçlükle kurtarıldı. TGRT Haber ekibi de benzer şekilde saldırıya uğradı.