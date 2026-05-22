Mutfağımız Anadolu’nun ruhunu dünyaya taşıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Şişli'de "Bir Sofrada Miras" temasıyla düzenlenen Türk mutfağı Haftası Açılış Programı'na katıldı. Türk mutfak kültürünün tarihsel mirası, yöresel zenginliği ve uluslararası tanıtım vizyonu ile ön plana çıkarıldığını belirten Emine Erdoğan, şunları söyledi:

İstanbul, yeryüzünün en eski şehirlerinden biri. Medeniyetlerin, halkların ve tarihin buluştuğu büyük bir insanlık sofrasıdır. Bugün bizler bu sofrada, Türk mutfağının güçlü bir medeniyet mirası olduğunu hatırlıyoruz.

Çünkü bu miras, Türkiye'nin sadece yemeklerini değil; yerelden evrensele uzanan kültürel zenginliğini de temsil ediyor.

Mutfak insanlık tarihinin en eski arşivlerinden biridir. Kurulan her sofrada bir toplumun inançlarını, kültürel kodlarını ve coğrafyayla kurduğu ilişkiyi satır satır okumak mümkündür.

Söz konusu Türk mutfak mirası olduğunda ise yüzyıllarla ifade edilen bir medeniyet yürüyüşünden bahsederiz. Türk mutfağının kapısı Türkistan'dan açılır, göçlerle Anadolu'ya uzanır; oradan Osmanlı coğrafyasının her bir köşesine, Balkanlar'a, Doğu Avrupa'ya, Ortadoğu'ya ve Kuzey Afrika'ya kadar yayılır. Bu tarihsel hat boyunca farklı kültürler birbirine temas etmiş, birbirinden öğrenmiş ve birbirini zenginleştirmiştir. İşte bu yüzden çok kültürlülük, Türk mutfağının en güçlü ve ayırt edici vasıflarından biridir.

Osmanlı medeniyetine baktığımızda, farklı kimliklerin asırlar boyunca bir arada yaşayabildiği barış dolu bir kültür iklimi görürüz. Bunun en zarif tezahürlerinden biri de Anadolu mutfağıdır. Türk Mutfağının hangi tarifine bakarsanız bakın, içinde mutlaka farklı kökenlerden izler bulursunuz. an başlı başına bir yaşam anlayışıdır. Türk Mutfağı Anadolu'nun ruhunu ve vicdanını dünyanın dört bir yanına taşıyan en güçlü kültür elçilerinden biridir.



SIFIR ATIK FORUMU İÇİN GERİ SAYIM

SIFIR Atık Vakfı, Birleşmiş Milletler Türkiye ve UN Global Compact Türkiye iş birliğiyle düzenlenen "COP31'e Doğru: İklim Eylemi Ajandası'nda Özel Sektörün Rolü – Özel Sektör İstişare Serisi Türkiye" başlıklı toplantı İstanbul'da gerçekleştirildi. Programda konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş: "2017'de Emine Erdoğan liderliğinde başlayan Sıfır Atık Hareketi, bugün dünyada global bir hareket haline dönüştü. 5-7 Haziran'da düzenleyeceğimiz Sıfır Atık Forumu'na 183 ülke katılacak" dedi.