Nissibi Köprüsü 5.9 milyar lira tasarruf sağladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Doğu'nun Boğaz Köprüsü' olarak anılan Nissibi Köprüsü'nün Güneydoğu Anadolu karayolu ulaşım ağı içerisinde en önemli geçiş noktalarından birini oluşturduğunu vurgulayarak, Atatürk Barajı'nın su tutmasıyla yıllarca feribot aracılığıyla sağlanan Adıyaman-Diyarbakır arasındaki ulaşımın Nissibi Köprüsü sayesinde kesintisiz hale getirildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Diyarbakır'ın batı, Adıyaman'ın doğu illerine olan ulaşımını 40 kilometre kısaltan köprü ile seyahat süresi feribota göre yaklaşık bir buçuk saat daha kısa sürüyor. Nissibi Köprüsü'nü açıldığı günden bu yana 6.9 milyon araç kullanırken 11 yıllık süreçte zamandan 3.3 milyar lira, akaryakıttan 2.6 milyar lira olmak üzere toplam 5.9 milyar lira tasarruf sağladık. Çevreye zararlı egzoz emisyonu 128 bin ton azaldı" dedi. Orta açıklığı 400 metre olan köprünün toplam uzunluğu ise 610 metre. DHA