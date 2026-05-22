SON DAKİKA... Mutlak butlan kararı sonrası CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu
SON DAKİKA... CHP, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin kurultaylara ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) resmî itiraz başvurusu yaptı. YSK, CHP’nin başvurusunu görüşmek üzere bugün saat 11.00’de toplanma kararı aldı. Kurulun, itirazı gündemine alarak değerlendirmeye başlayacak...
SON DAKİKA... Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultayları için "mutlak butlan" ve Özgür Özel yönetimine yönelik "tedbiren görevden uzaklaştırma" kararı verdi. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi göreve iade edildi. Özel, YSK'ya itirazda bulundu. YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' kararına yaptığı itiraz başvurusunu bugün saat 11.00'de gerçekleştirilecek toplantıda görüşecek.
CHP 38. OLAĞAN KURULTAYI İPTAL EDİLDİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ilişkin açılan davada kararını açıkladı.
MAHKEMEDEN MUTLAK BUTLAN KARARI: KILIÇDAROĞLU PARTİYE DÖNÜYOR
Mahkeme, söz konusu kongre ve kurultayların parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest irade ilkelerine aykırı şekilde gerçekleştirildiğine hükmederek, yapılan seçimleri "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) sebebiyle sakat kabul etti. Kararda, delege iradesinin menfaat ilişkileriyle sakatlandığı, oy süreçlerinde gizliliğin ihlal edildiği ve bunun kamu düzenine aykırılık oluşturduğu değerlendirildi. Bu nedenle kurultay ve kongrenin yapıldığı tarihten itibaren hükümsüz sayılmasına hükmedildi. Mahkeme ayrıca, bu tarihten sonra yapılan tüm kurultayların ve alınan kararların da geçersiz olduğuna karar verdi. Kurultay öncesi döneme dönülerek Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti organlarının görevlerini sürdürmesi gerektiği belirtildi. İstanbul İl Kongresi açısından da önceki yönetimin göreve devam etmesi gerektiği ifade edildi.