Torbacının Whatsapp’ı ünlüleri yakalattı

İstanbul Jandarma narkotik timleri, önceki gün erken saatlerde Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz ve Berkay Şahin gibi kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin aralarında bulunduğu 25 şüpheliye yönelik dev operasyon başlatttı. İstanbul'da 24, Muğla'da bir adres olmak üzere toplam 25 noktada eşzamanlı arama ve gözaltı işlemlerinin detaylarına SABAH ulaştı.

Operasyon kapsamında şüpheli Emre Kiraz'ın dijital materyalleri üzerinde yapılan detaylı incelemelerde uyuşturucu ticaretine dair çok sayıda delil bulundu. Sosyal medya ünlüsü ve reklamcı Yasemin İkbal ile Emre Kiraz arasında geçen Whatsapp mesajlaşmalarında, şahsın uyuşturucu madde (kokain) temini konusunda talepte bulunduğu ve Kiraz'ın bu talebe olumlu yanıt vererek "VAR" şeklinde karşılık verdiği tespit edildi. Soruşturma dosyasında adı geçen diğer isimler arasında oyuncu Yağmur Ünal, Eren Kesimer'in sevgilisi Edda Dora yer alırken, yapılan aramalarda Edda Dora'nın evinde 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞİFRELİ GÖRÜŞMELER

Dijital incelemeler kapsamında Emre Kiraz'ın telefon galerisinde yer alan ekran görüntüsünün, uyuşturucu veya uyarıcı madde içerikli olduğu değerlendirilen bir maddeye ait olduğu belgelendi. Bununla birlikte, "Zkoy" isimli grup konuşmasında "% 95 Saff Mari" ibaresiyle paylaşılan bir görselin, uyuşturucu trafiğindeki kodları gözler önüne serdiği kaydedildi.

ÜNLÜLERİN DOKTORU DA LİSTEDE

Soruşturmanın en dikkat çeken detaylarından biri ise, magazin dünyasındaki pek çok ünlü ismin doktorluğunu yapan dermatolog Mehmet Rahşan'ın uyuşturucu madde kullanırken çekilmiş fotoğraflarının dijital materyaller arasından çıkması oldu. Rahşan'ın ev ve işyerinde 3 adet turuncu kapsül içerisinde sarılı vaziyete esrar olduğu değerlendirilen madde, ecstasy olduğu değerlendirilen 8 renkli hap, içerisinde likit esrar olduğu değerlendirilen 2 elektronik sigara, üzerinde 'superior blend' 99 ibareli içerisinde kenevir madde olduğu değerlendirilen 3 renkli şekerleme, yeşil renk kap içerisinde metamfetamin olduğu değerlendirilen daralı ağırlığı 15 gr olan beyaz renk madde, bir hassas terazi, bir boş şırınga, 20 içi boş kilit poşet ele geçirildi. Sağlık sektöründeki güvenilir kimliğinin arkasına saklanan doktorun uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri, operasyonun boyutunu genişletti. Jandarma birimleri tarafından el konulan dijital veriler üzerindeki incelemeler titizlikle devam ediyor. 'Blok 3' adıyla tanınan Hakan Aydın'ın adresindeki aramalarda ise bir adet esrar maddesi olduğu değerlendirilen içilmeye hazır fişek, bir esrar maddesi, bir öğütücü, bir içme aparatı ele geçirildi.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Soruşturma kapsamında Mehmet Rahşan tutuklamaya sevk edilirken Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren Siyahdemir, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Hakan Aydın (Blok 3), Cansu Tekin, Berkay Şahin ve Yaşar Özdaş hakkında adli kontrol şartıyla yurtdışına çıkış yasağı talep edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan Serenay Sarıkaya yurt dışından geleceğini belirtirken Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Niran Ünsal, Eren Kesimer ve Semiha Bezek gibi isimlerin aralarında bulunduğu 25 kişiden 9'u dün akşam serbest bırakıldı.

POLİS NEFES ALDIRMIYOR

Hakkâri merkezli, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri başta olmak üzere Van ve Tekirdağ'da geçen pazartesi, 6 milyarlık yasadışı bahis çetesine yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheli, işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 27'si tutuklanırken, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma da MASAK raporlarına göre 3 milyar 600 milyon TL işlem hacmine ulaşan bahis şebekesine yönelik olarak, 7 ilde eş amanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin banka hesapları ile kripto cüzdanları da incelemeye alındı.

Erzurum'da ise "Faizsiz kredi tanımlandı" içerikli SMS'le vatandaşı dolandıran şebeke çökertildi. 12 ilde düzenlenen operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı. 22 adreste 38 cep telefonu, 9 bilgisayar, çok sayıda SIM kart, banka kartı ile kimlik ve nüfus cüzdanı ele geçirildi. Yapılan incelemede şüphelilerin 25 kişiyi yaklaşık 19 milyon lira dolandırdığı belirlenirken, hesaplarında ise 600 milyon lirayı bulan hareketlilik tespit edildi.

Musa DÜZENCİ- Mehmet YILDIRI-MFaruk KÜÇÜK/ SABAH