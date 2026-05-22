Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes-2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katıldı. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

GÜVENLİĞİN TEMİNATI: Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur. Dünyanın kendi ordusuna ithaf edilen tek milli marşı İstiklal Marşı'mızdır. 'Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal' mısraında olduğu gibi Türk ordusu istiklalin ordusudur. Türk ordusu tarih boyunca gittiği hiçbir yeri tahrip etmemiş, aksine tahrip edilen yerleri tamir etmiştir. Ordumuz en çetin şartlarda bile düşman unsurları dışında hiçbir insana, canlıya, ağaca, şehre zarar vermemiş; aksine imha edilen yerleri imar ve ihya etmiştir. Türk ordusu ülkesi ve milletinin güvenliğinin teminatı olduğu kadar; bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir.

ORDUMUZU GÜÇLÜ TUTMALIYIZ: Dünyamız; sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge, aynı zamanda bu sürecin 'sıklet merkezini' oluşturuyor. Türkiye'nin adı, yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor. Bu zor coğrafyada barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz.

SOYKIRIM ŞEBEKELERİNİN KARŞISINDAYIZ: Türkiye olarak, savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında, barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de, Lübnan'da ve bölgemizin diğer yerlerinde, çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebeklerinin karşısında, tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.



ÜLKEMİZLE İLGİLİ HESAP YAPANLARA CEVAP



Bu yılki tatbikatımıza da kendi askerlerimizin yanı sıra 50 farklı ülkeden 1300'ü aşkın dost, kardeş ve müttefik personel katılıyor. Dostlarımıza güven aşılayan, ülkemizle ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakan Efes Tatbikatı'nı; Malazgirt'ten 10 yıl sonra, 1081'de Çaka Bey'in fethettiği, döneme göre dünyanın en önemli tersanelerinden birini kurarak denizcilik tarihimizde destanlar yazdığı topraklarda yapıyoruz.



GURUR VERİCİ SEVİYEYE ULAŞTIK

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daima harbe hazır tutulması gerekiyor. Son yıllarda savunma sanayii alanında ortaya konulan güçlü vizyon, kararlı irade ve stratejik yatırımlar sayesinde bugün yerli, milli ve modern savunma sanayiimizde gurur verici bir seviyeye ulaştık" dedi.

TÜRKİYE'Yİ FIRTINALI SULARDAN ÇIKARACAĞIZ



2026'da sergilenen ürünlerimizi gördünüz. Caydırıcılığımızı artırarak, savunma yeteneklerimizi güçlendirerek, savunma sanayiinde başlattığımız atılım hamlesini hızlandırarak karşılıklı fayda ve saygı zemininde dostlarımızla yeni ortaklıklar kurarak, Türkiye'yi bu fırtınalı sulardan sahil-i selamete çıkarmak istiyoruz. EFES 2026 tatbikatında sahne alan savunma sanayii ürünlerimizin hepsi bunun içindir. Radarlara görünmeden düşman inlerini yerle bir edebilecek teknolojiyle donatılan KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek. Uçakta yüzlerce kilometre ötedeki onlarca düşmanı aynı anda takip edebilecek yerli üretim AESA radarının da bulunması bekleniyor. KAAN yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dâhili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek. Yapay zekâ ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

HEDEFLER TAM İSABET

EFES 2026 tatbikatının gündüz safhasında BAYRAKTAR TB3'ler, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'dan kalkış gerçekleştirdi. AKINCI TİHA, TEBER güdüm kiti ile ada sınıfı korvetler, ATMACA gemisavar füzesi ile hedefleri tam isabet vurdu. AKSUNGUR SİHA'nın MAM-T ile hedefi nokta atışı vurduğu anlar nefes kesti. FIRTINA obüslerinden ZAHA zırhlı amfibi hücum aracına, PREVEZE denizaltından BORAN obüslerine, kısa menzilli At-Unut Tipi Tanksavar Silahı KARAOK'a kadar yerli savunma ürünleri şov yaptı. ATAK helikopterleri de tatbikatın yıldızlarından oldu.

