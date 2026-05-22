Yüksek Öğretim Kurulu’ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması: Herhangi bir mağduriyete izin verilmeyecek
Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11'inci maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
YÖK'TEN AÇIKLAMA: HERHANGİ BİR MAĞDURİYETE FIRSAT VERİLMEYECEK
Yüksek Öğretim Kurulu da Bilgi Üniversitesi ile ilgili açıklama yaptı. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada ""İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kurucu vakfına mahkemece kayyım atanması üzerine 2547 sayılı Kanun'un ek 11. Maddesi gereğince alınan faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır. Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yükseköğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulunun resmî iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz" vurgusu yapıldı.