Bakan Göktaş: "Türkiye güçlü yarınlara gençlerle yükselecektir"

Göktaş, günümüz dünyasının çok hızlı değiştiğini vurgulayarak, "Bilgiye ulaşmak, teknolojiyi doğru kullanmak ve yeniliklere açık olmak her zamankinden daha önemli. İletişim teknolojilerindeki dönüşümler, dijital dünyadaki değişimler, üretken yapay zeka araçlarındaki yenilikler, bizleri farklı yetkinliklerin önem kazandığı yeni bir iş dünyasına taşıyor." dedi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin yeni eğitim alanlarını, araştırma merkezlerini, laboratuvarlarını, dersliklerini ve merkezi birimlerini hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Göktaş, "Bu modern eğitim altyapısı, gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim alması için atılmış çok kıymetli bir adımdır. Ben böylesi güzel bir yatırımın Sivas'ımıza, üniversitemize, öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Bakan Göktaş, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ek hizmet birimlerinin açılışında, kadim şehir Sivas'ta çok kıymetli bir açılışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

"TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ, BİLGİYİ DEĞERLE BULUŞTURAN GÜÇLÜ BİR EĞİTİM ANLAYIŞIDIR"

Üniversitelerin de bu değişimin en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Göktaş, üniversitenin, sadece ders anlatılan bir yer olmadığını, gençlerin hayata hazırlandığı, düşünmeyi öğrendiği, sorumluluk bilinci kazandığı ve ülkesine katkı sunma anlayışı kazandığı güçlü bir eğitim yuvası olduğuna dikkati çekti.

Bakan Göktaş, üniversitelerin genç zihinlerin yol gösterici anlatılarla buluştuğu köklü bir kültür iklimi olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu yüzden üniversitelerimizi, gençlerimizin karakterini, ufkunu ve sorumluluk duygusunu güçlendiren stratejik kurumlar olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı da bu anlayışla yetişen gençlerimizin katkısıyla inşa etmenin gayreti içindeyiz. Bu hedef doğrultusunda hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bilgiyi değerle buluşturan güçlü bir eğitim anlayışıdır. Bilgiye ulaşmaktan ziyade, bilgiyi işleyip anlam üretmenin daha değerli hale geldiği bir dünyada, bu yeni modelin önemini ayrıca ifade etmek isterim."

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin de bu doğrultuda, kısa zamanda ortaya koyduğu başarıların kendilerini gururlandırdığını söyleyen Göktaş, üniversitenin sunduğu imkanlarla ve eğitim anlayışıyla Sivas'ın geleceğine değer kattığını ifade etti.

Göktaş, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin son yıllarda bilimsel çalışmalar alanında devlet üniversiteleri arasında öne çıkmasının, şehrin yükseköğretim vizyonunu güçlendiren önemli bir gelişme olduğunu belirtti.