CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yüzü maskeli şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Evinin bulunduğu bölgede kurşunların hedefi olan Karaca’nın yaralandığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenilirken Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya'dan açıklama geldi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2026 17:15 Son Güncelleme: 23 Mayıs 2026 17:24

Edinilen bilgilere göre, saldırganın, yüzünde maske ile Karaca'nın evinin bulunduğu bölgeye geldiği ve burada silahla ateş açtığı öğrenildi. Saldırının ardından şüphelinin olay yerinden kaçtığı, kaçış sırasında ise inşaat halindeki bir bölgede görüldüğü öne sürüldü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alim Karaca'nın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama beklenirken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.