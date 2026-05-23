Kılıçdaroğlu "Yeni görevi hayırlı olsun" demişti! Özgür Özel'in TBMM'deki unvanı değişti
Son dakika haberleri... Mahmenin aldığı "mutlak butlan" kararı ile CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in unvanı, TBMM'nin resmi internet sitesinde CHP Grup Başkanı olarak yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun" açıklamasında bulunmuştu.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçildi.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde CHP TBMM Kapalı Grup Toplantısı yapıldı.
Özgür Özel, toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP TBMM Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. Bir oy ise geçersiz sayıldı.
Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma gibi mazeretleri nedeniyle katılamayan 42 milletvekilinden 15'inin Özel'e desteklerini bildirdiği belirtildi.
TBMM'DE UNVANI DEĞİŞTİ
Alınan bilgiye göre, CHP'den TBMM'ye gönderilen yazı üzerine Özel'in unvanı değiştirildi.
