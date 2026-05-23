SON DAKİKA I Başkan Erdoğan’dan kritik telekonferans diplomasisi: "Her türlü desteği vermeye hazırız"

Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Âl-i Halife, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Âl Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile ABD Başkanlık Kabine üyeleriyle telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

"MÜZAKERE SÜRECİNE KATKI VEREN ÜLKELERE TEŞEKKÜR"

İran ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Başkan Erdoğan, Türkiye'nin her zaman sorunların diyalog ve diplomasi ile çözülmesini savunduğunu, İran'la diplomatik sürecin Başkan Trump'ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnuniyet duyduğumuzu, varılacak mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin etmek suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini, bu durumun dünya ekonomisini de rahatlatacağını belirtti. Müzakere sürecine katkı veren ülkelere teşekkür etti.

"UYGUN ÇÖZÜMLER BULUNABİLİR"

Başkan Erdoğan, İran'la varılabilecek mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu, Türkiye'nin bölgenin tümünde barışın hakim kılınması için çaba gösterdiğini, İran bağlamında nükleer mesele dahil pürüzlü görünen konularda süreç içinde uygun çözümler bulunulabileceğine inandığını belirtti.

"ADİL BİR BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ"

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin, bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini ve adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı.

