SON DAKİKA... Mutlak butlan kararı sonrası CHP’de kaos büyüyor! YSK yerel seçim başvurusunu reddetti! Özgür Özel grup başkanı seçildi

SON DAKİKA... Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’nı iptal etti. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, göreve iade edildi. CHP'nin dün YSK'ya yapmış olduğu başvuru reddedilirken, partide kriz büyümeye devam etti. CHP'li bir üyenin yerel seçimlerin iptali üzerine yaptığı başvuru reddedildi. Dün akşam Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Özgür Özel ise yeni koltuk arayışına girdi! Bugün gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında Özel, yeni grup başkanı seçildi. İşte mutlak butlan sonrası CHP'de dakika dakika yaşanan gelişmeler...
ÖZGÜR ÖZEL GRUP BAŞKANI SEÇİLDİ
Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yeniden koltuk arayışına başladı. Parti Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları olarak ikiye bölünürken, Özgür Özel'in CHP'nin grup başkanlığına aday olduğu öğrenildi. Kapalı grup toplantısında Özel'in grup başkanı seçildi.
YSK CHP'Lİ ÜYENİN BAŞVURUSUNU REDDETTİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verilmişti. Kararın ardından CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, sürece itiraz için dün YSK'ya başvurdu. YSK üyeleriyle yapılan toplantı sonucu başvuru süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Serdar Mutta, CHP'nin yaptığı itirazların reddine oy birliği ile karar verildiğini belirtmişti. Bunun üzerine CHP’li bir üyenin 31 Mart 2024 Mahalli İdari Seçimleri’nin iptal edilmesi için YSK’ya başvuru yaptığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre CHP üyesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı’nın mutlak butlan nedeniyle geçersiz sayılmasını gerekçe göstererek YSK’ya başvuruda bulunduğu aktarıldı. Üyenin yaptığı başvuruda mutlak butlan kararı sonrası 31 Mart 2024 Mahalli İdari Seçimleri’nin de geçersiz sayılmasını talep ettiği öğrenildi.
YSK, İTİRAZI REDDETTİ
YSK, bu itirazın üzerine bugün bir toplantı gerçekleştirdi. YSK, yapılan toplantı sonucu CHP’li üyenin yapmış olduğu 31 Mart 2024 Mahalli İdari Seçimleri’nin iptaline yönelik itiraz başvurusunun reddedildiğini duyurdu.
KURULTAY OPERASYONU: İL BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA
İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan'ın da bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin; "Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işlediklerinin değerlendirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Gözaltına alınan kişilerin isimleri belli oldu. Aralarında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan
GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ŞÖYLE:
"Gülhan Aydın, Sadi Karayalçın, Melda Tanışman Tutan, Hayati Kaya, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek, Ayça Akpek Şenay".