SON DAKİKA... Özgür Özel: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz uzlaşı yok!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi ahlaki kodlarına geri kavuşturacağız" açıklamasının ardından Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde kameralar karşısına geçti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel mutlak butlan kararını tanımadıklarını dile getirdi. Kurultay çağrısını yineleyen Özgür Özel şunları söyledi:

Değerli arkadaşlar bundan 3 yıl önce yine kapalı grup toplantısında seçilmiştim. 5 ay sonra kongrede Genel Başkan seçilmiştim. Mutlak Butlan kararı çıktı. Çeşitli birimlere yollandı. İlk kapalı grup toplantısında seçim yapılır kuralı var. Arkadaşlarımızın önerisi ile yeniden Grup Başkan seçimi önerildi. Seçim yapıldı. Kullanılan oylardan biri dışında diğerşeri banaydı.

110 arkadaşımın desteği ile Grup Başkanı seçildim. Hayırlı uğurlu olsun. Grup toplantısı 3 gün önce planlandı. Kılıçdaroğlu'nun grup kürsüsünü ona teklif edeceğimi düşünmüyordur. Kemal Bey'in grup toplantısına katılacağını düşünmüyorum. Grup Başkanı olarak kurultay yapılanan kadar grup toplantılarını ben yapacağım. Uzlaştılar diye haberleri okudum. Böyle bir uzlaşma yok. Kararı kabul etmediğimiz için uzlaşma yok. Herkesin istediği beklediği mesele bir şey; Kurultayın 40 günlük içerisinde toplanması, partinin bu durumdan çıkıp yürümesi.

Zaman geçirmeden kurultayın hemen yapılması gerekiyor. Kemal Bey ile görüştüğümde arkadaşların görüşlerini alacağız ona göre plan yaparız diye konuştuk.