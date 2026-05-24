AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş: Biz CHP’nin kendi iç meselesinin tarafı değiliz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Biz CHP’nin kendi iç meselesinin tarafı değiliz. Ancak Cumhurbaşkanımıza ve partimize yöneltilen her haksız ithama karşı cevabımız nettir: Herkes haddini bilsin. Kendi krizlerini bizim üzerimizden örtmeye çalışmasın." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Mahkemeye başvuranlar CHP'li, delil sunanlar CHP'li, birbirini suçlayanlar CHP'li, kurultay tartışmasının tarafları CHP'li…
Sıra iç hesaplaşmalarının siyasi faturasını ödemeye gelince hedef yine Cumhurbaşkanımız ve AK Parti oluyor. Kendi içlerindeki kurultay kavgası da koltuk mücadelesi de bizim ve milletimizin gündeminde değildir.
Biz CHP'nin kendi iç meselesinin tarafı değiliz. Ancak Cumhurbaşkanımıza ve partimize yöneltilen her haksız ithama karşı cevabımız nettir: Herkes haddini bilsin. Kendi krizlerini bizim üzerimizden örtmeye çalışmasın."
