AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman: Bu tür provokatif söylemler asla kabul edilemez

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, TBMM önünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik atılan sloganlara tepki gösterdi. Gazi Meclis’in önünde bu tür provokatif söylemlere yer verilmesinin asla kabul edilemeyeceğini belirten Yayman, "CHP’nin kendi içinde yaşadığı bu tabloyu AK Parti’ye mal etmeye çalışması da kabul edilemez. Kendi krizinizin sorumluluğunu başkalarına yükleyerek gerçekleri değiştiremezsiniz." dedi.

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 22:46 Son Güncelleme: 24 Mayıs 2026 22:58

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindekilerin TBMM önünde attığı sloganlara tepki gösterdi.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ" Yayman, "TBMM önünde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize yönelik atılan seviyesiz sloganları ve sergilenen saygısız üslubu şiddetle kınıyoruz. Gazi Meclis'in önünde bu tür provokatif söylemlere yer verilmesi asla kabul edilemez." dedi. "CİDDİ BİR KRİZ GÖRÜNTÜSÜ OLUŞTURMAKTADIR" CHP içinde yaşanan şikâyetlerin, karşılıklı ithamlar ve kurultay eksenli gerilimlerin artık gizlenemez bir hale geldiğini belirten Yayman, "Parti içi tartışmaların bu noktaya sürüklenmesi ciddi bir kriz görüntüsü oluşturmaktadır. CHP'nin kendi içinde yaşadığı bu tabloyu AK Parti'ye mal etmeye çalışması da kabul edilemez. Kendi krizinizin sorumluluğunu başkalarına yükleyerek gerçekleri değiştiremezsiniz." ifadelerini kullandı.