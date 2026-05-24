Delege avcılarına operasyon

CHP'nin38'inci Olağan Kurultayı'nın kesin hükümsüz sayılarak mahkemece iptalinin ardından kurultayda para, belediyelerden ihale ve iş karşılığında oyların satın alındığı delege borsasına yönelik 7 ilde 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözaltına alınan isimler arasında Veli Ağbaba'nın belediyelerden rüşvet tahsilatını yapan kara kutusu Gaffar Çiçek ile kurultayı Özgür Özel'in kazanması için 10 delegeye 130 bin dolar aktaran dönemin CHP Erzurum İl Başkanı Safi Karayalçın da bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran gizli tanık ve gözaltına alınan İBB ve Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi İlker Uluer'in itirafları, CHP'de taşları yerinden oynattı. Gözaltına alınanlardan Özkan Deniz ve İbrahim Şahin ile Umut Ünlü ve Mehmet Eyyüp Demirdöken'in Veli Ağbaba'ya yakın işadamı Turgut Koç aracılığıyla oy karşılığı para alan isimlerden olduğu öğrenildi. Ümraniye delegesi Hayati Kaya'nın oy karşılığında Beşiktaş Belediyesi'nde işe alındığı, Çekmeköy CHP İlçe Başkanı Melda Tanışman Tutan'ın da erkek kardeşinin oy karşılığında işe yerleştirildiği öğrenildi. Şile'deki operasyonda adı geçen Metin Kaya'nın delegasyona nakit para dağıtan isim olduğu iddiasıyla yakalandığı öğrenildi.





1 MİLYON EUROYA ARACILIK

Gaffar Çiçek'in, tutuklu Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro götürdüğü süreçte para taşıma işlerinde aracılık yaptığına dair tespitler olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan isimlerin eylemleri İlker Uluer'in ifadesine yansımıştı. Gözaltına alınan dönemin CHP Erzurum İl Başkanı Safi Karayalçın'a kurultayda Özgür Özel'e oy vermesi için Beşiktaş Belediyesi'nden ihaleler verildiği, aynı zamanda 10 delegenin ikna edilmesi için 130 bin dolar aktarıldığı belirtilmişti. Ayça Aypek Şenay'ın gönül ilişkisi yaşadığı Veli Ağbaba tarafından Yüksek Disiplin Kurulu üyesi görevine getirildiği kaydedilmişti. Ağbaba'nın deşifre olan kasası Gaffar Çiçek'in de Ağbaba adına belediyelerden rüşvet topladığı kaydedilmişti. Metin Kaya'nın ismi Ekrem İmamoğlu'nun görevlendirdiği kişi olarak soruşturma dosyasına girerken, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir'in ise Çekmeköy delegasyonuna doğrudan nakit para dağıtan isim olduğu öne sürüldü. "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet", "rüşvet almak" suçlarından gözaltına alınan Gülhan Aydın, Safi Karayalçın, Melda Tanışman Tutan, Hayati Kaya, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Mehmet Eyyüp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Ayça Akpek Şenay, İstanbul'a getirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklama isteğiyle mahkemeye sevk edildi.





'KURULTAY YAPILMALI'

İki kanat arasında herhangi bir uzlaşı olmadığını dile getiren Özel, "Kurultay, tüzükte öngörülen en kısa süre içerisinde toplanmalı. Bu süre 40 gün gibi bir süredir. Herkesin isteği bu. Zaman geçirmeksizin kurultay kararı almak gerekiyor. Biz bir teknik görevlendirme yaparız. Kemal Bey'den de bu görevlendirmeyi talep ederiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Özel'in çağrısıyla dün genel merkezde kapalı grup toplantısı düzenlendi. CHP'nin mevcut 138 vekilinden 42'sinin toplantıya katılmaması dikkat çekti. Genel merkez kanadı, bazı vekillerin mazeretli olduğunu savundu. Toplantıda grup başkanlığı seçimi yapma kararı alan Özgür Özel, aday olarak yeniden grup başkanı seçildi. Özel, mutlak butlan kararı sonrası hukuken bu adımın atıldığını da dile getirdi.



SANIKLARDAN 9'U TUTUKLANDI

Tutuklanmaları talebiyle Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen sanıklardan Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Mehmet Eyyüp Demirbüken'in tutuklanmasına karar verildi. Şüpheliler Ayça Aypek Şenay, Gülhan Aydın, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya hakkında ise adli kontrol tedbirine hükmedildi.