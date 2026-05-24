Eskişehir’de oturuyor Bilecik’i yönetiyor
Bilecik Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın, yönettiği şehirde değil, komşu il Eskişehir'de yaşadığı öğrenildi. Bu nedenle belediye ve yaşadığı ev arasındaki yaklaşık 100 kilometre yolu, kiralık lüks makam aracıyla sabahakşam gidip gelen ve günlük 200 kilometre yol kat eden Subaşı'nın aylık kat ettiği yol ise yaklaşık 5 bin kilometreyi buluyor. Subaşı'nın makam aracının akaryakıtı ise belediye kasasından karşılanıyor.