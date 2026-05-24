Halk TV’den kirli provokasyon! Polis plastik mermi sıktı iddialarının yalan olduğu ortaya çıktı!

CHP Genel Merkezi’nde mahkeme kararının uygulanması sırasında yaşanan olaylar üzerinden yeni bir dezenformasyon başladı. Halk TV’de polisin göstericilere “plastik mermi” ile müdahale ettiği yönünde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yalnızca göz yaşartıcı gaz kapsülü kullandığı belirtilirken, olaylar sırasında güvenlik güçlerine masa, sandalye ve çeşitli yabancı maddeler atıldığı tespit edildi.

Kerim CENGİL

CHP Genel Merkezi'nde mahkeme kararının uygulanmasına yönelik süreçte yaşanan gerginlik sonrası, Halk TV yayınında polisin göstericilere plastik mermi kullandığı yönünde iddialar gündeme taşındı. Ancak edinilen bilgilere göre söz konusu iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin, mahkeme kararı doğrultusunda CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması amacıyla müdahalede bulunduğu, müdahale sırasında yalnızca göz yaşartıcı gaz kapsülü kullandığı belirtildi.

POLİSE YABANCI MADDELER ATILDI

Olaylar sırasında bazı grupların güvenlik güçlerine masa, sandalye ve çeşitli yabancı maddeler attığı tespit edildi. Yüzlerini maskelerle gizleyen bazı göstericilerin ise polise yangın tüpleri sıkarak yoğun duman bulutları oluşturduğu öğrenildi.

"PLASTİK MERMİ" İDDİASI ÇÖKTÜ

Halk TV'nin yayınından sonra bazı sosyal medya hesapları ve yayın organlarında da "plastik mermi kullanıldığı" yönünde paylaşımlar yapıldığı ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Müdahalede plastik mermi kullanılmadığı ifade edildi.

