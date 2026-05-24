Kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır ötesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yeni bir operasyona daha imza attı. MİT'İn istihbari çalışmalarıyla geçmişte Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eyleminde yer alan ve Türkiye'den Suriye'ye geçerek terör örgütü DEAŞ'a katılan Türk kökenli şüpheliler belirlendi. Suriye İstihbarat Servisi ile kurulan koordineli çalışmalarda adresleri tespit edilen teröristlerin hareketleri adım adım izlenerek operasyon Suriye'de operasyon düzenlendi. Kırmızı Bülten ile aranan 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışmada 9 teröristin işlemlerinin ardından tutuklandığı, bir şüphelinin gözaltı süresinin uzatıldığı bildirildi. Yaklanan teröristlerden birinin 2015 yılında Ankara'da düzenlenen ve 109 kişinin ölümü, yüzlerce insanın yaralanmasıyla sonuçlanan gar saldırısıyla ilişkili olduğu öğrenildi.