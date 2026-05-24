Rant cephesi kaos istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel arasındaki söz düellosu dün de devam etti. Üst düzey yöneticileri yolsuzlukla suçlanan ve belediyelerdeki rüşvet düzenine sessiz kalmakla itham edilen Özel, uzlaşı istemediğini bir kez daha gösterdi. Mutlak butlan kararı çıktığı günden bu yana genel merkezden çıkmayan Özel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. TBMM'deki grup toplantılarına kendisinin katılarak konuşma yapacağını, Kılıçdaroğlu'nun ise katılım yönünde herhangi bir adım atmasını beklemediğini dile getiren Özel, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup kürsüsünü kendisine teklif edeceğimi bekleyeceğini zaten düşünmüyorum." dedi.

CHP KODLARINA DÖNECEK

Kılıçdaroğlu, "CHP'yi ahlaki kodlarına döndüreceğiz." derken, Özel ise "Genel başkan demem." diyerek Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.