Siyaset çıkar yarışı değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. Dönem Sertifika Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında küresel güç odaklarının Ortadoğu stratejilerine ve Batı hegemonyasının çöküşüne dikkat çeken Bahçeli, Türkiye'nin geleceğine yönelik en kritik ve güncel hedefin "Terörsüz Türkiye" olduğunu ifade etti.

KOŞU PARKURU DEĞİLDİR

Konuşmasında siyaset felsefelerinin temelini Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturundan aldığını belirten Bahçeli, muhalefete ve ilkeli siyasetten uzaklaşan aktörlere yüklendi. MHP'nin siyaset anlayışını tanımlarken popülist söylemlerden uzak durduklarının altını çizen Bahçeli, "Bizim için siyaset, kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu parkuru değildir. Siyaset, mazisini inkâr ederek popülist söylemlere kapılmışların, dünyayı onlar gibi okuyanların, Türkçe düşünemeyenlerin, meselelere Türkçe bakamayanların, gelişmeleri Türk milletinin yüksek menfaatleri açısından değerlendiremeyenlerin mola yeri ise hiç değildir" dedi. Küresel jeopolitik kırılmaları ve bölgesel çatışmaları yakından takip ettiklerini belirten Bahçeli, dünyanın büyük bir öngörülemezliğe sürüklendiğini ifade ederek "Bugün küresel hegemonik güçlerin İran'a karşı sarf ettiği sözler yarın Türkiye'ye yönelecektir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN YÜZYILI

Batı dünyasının inşa ettiği sömürgeci değerler sisteminin derin bir krizde olduğunu ve insanlığa refah getiremediğine değinen Bahçeli, küresel ekonomik ve siyasi dengelerin yön değiştirdiğini belirtti. Bahçeli, "Tarihte birçok defa başarıldığı gibi tekrar Türkçe bir dünya kurmanın eşiğinde olduğumuz bilinmelidir. Bunun adı 'Türk ve Türkiye Yüzyılıdır' ve tarih ırmağı bu yatağa doğru akmaktadır. Biz, iman varsa imkân da vardır diyenleriz. Akıl varsa, bilgi varsa çözüm bulanacağını bilenleriz. 21. yüzyılı 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' olarak değerlendiren Cumhur İttifakının iradesiyle gelecek bizim olacaktır" dedi. Bahçeli, Terörsüz Türkiye'nin gelecek nesillerin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi.

MEŞALENİZ BİLİM, BİLGİ VE KÜLTÜRDÜR

Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 17 yılda 820 mezun verdiğini ve 23. Dönem temasının "Bilim- Bilgi-Kültür" olarak belirlendiğini ifade eden Bahçeli, sertifika alan gençlere tarihi sorumluluklarını hatırlattı. Bahçeli, "Sizler bir medeniyet milletinin tarihi sorumluluklarını omuzunuzda taşıyorsunuz. İşiniz zor, yolunuz uzun, mücadeleniz çetindir. Ama elinizde her karanlığı aydınlığa çıkaracak bir meşaleniz, bir anahtarınız var. Bunlar; bilim, bilgi ve kültürdür. Bilimsel düşünce; anlama ve açıklama yönteminiz; bilgi yegâne rehberiniz; doğru ve yanlışta tek ölçünüz olsun" mesajını verdi.