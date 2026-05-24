SON DAKİKA: Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın 'İcbar suretiyle İrtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret ALBAYRAK hakkında "İcbar suretiyle İrtikap" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.05.2026 tarih ve 2026/274 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

