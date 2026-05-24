  SON DAKİKA I Başsavcılık duyurdu: CHP Genel Merkezi önünde başlayan olaylara soruşturma!

Son Dakika… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Merkezi önünde başlayan ve devam eden olaylara ilişkin soruşturma başlattı.

Nazrin MALİKOVA

CHP Genel Merkezi önünde yaşanan olaylarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yapılan açıklamada, izinsiz gösteri düzenleyenler, polise mukavemet gösterenler ve bir kişinin yaralanmasına neden olan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde başlayan olaylara ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Mayıs 2026 tarihinde yaşanan olaylarla ilgili birden fazla suçlama kapsamında işlem başlatıldığını açıkladı. Olaylarda bazı kişilerin kolluk kuvvetlerine direndiği, taşkınlık çıkardığı ve bir vatandaşın yaralanmasına neden olan görüntülerin sosyal medyaya da yansıdığı öğrenildi.

İZİNSİZ GÖSTERİYE SORUŞTURMA

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, CHP Genel Merkezi önünde izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyerek taşkınlık çıkardığı değerlendirilen kişiler hakkında, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

POLİSE DİRENENLER HAKKINDA İŞLEM

Ayrıca, olaylar sırasında kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunan kişiler hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 265'inci maddesi kapsamında "Görevli Memura Direnme" suçundan soruşturma başlatıldı.

ARACINI VATANDAŞLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer olayın ise parti binası yakınında yaşandığı belirtildi. Yol üzerindeki vatandaşların üzerine araç süren ve bir vatandaşın yaralanmasına neden olan kişi hakkında, sosyal medyaya da yansıyan görüntüler doğrultusunda TCK 86 kapsamında "Kasten Yaralama" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
