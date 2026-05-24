SON DAKİKA I Başsavcılık duyurdu: CHP Genel Merkezi önünde başlayan olaylara soruşturma!

Son Dakika… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Merkezi önünde başlayan ve devam eden olaylara ilişkin soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 20:11 Son Güncelleme: 24 Mayıs 2026 20:44

CHP Genel Merkezi önünde yaşanan olaylarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yapılan açıklamada, izinsiz gösteri düzenleyenler, polise mukavemet gösterenler ve bir kişinin yaralanmasına neden olan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde başlayan olaylara ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Mayıs 2026 tarihinde yaşanan olaylarla ilgili birden fazla suçlama kapsamında işlem başlatıldığını açıkladı. Olaylarda bazı kişilerin kolluk kuvvetlerine direndiği, taşkınlık çıkardığı ve bir vatandaşın yaralanmasına neden olan görüntülerin sosyal medyaya da yansıdığı öğrenildi.