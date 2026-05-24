Türkiye yatırımda merkez aktör

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile kuruluşunun 20'nci yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi iş birliğinde "Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans" kitabı hazırlandı. Kitabın takdim yazısını kaleme alan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Türkiye, stratejik konumu, güçlü üretim kapasitesi ve köklü devlet gelenekleriyle küresel ekonomi ve uluslararası yatırım ekosistemlerinde merkezi bir aktör olarak kendini konumlandırmıştır. Üç kıtanın bağlantı noktası olan ülkemiz; yalnızca bir geçiş yolu değil, üretim, ticaret ve finansın kesiştiği dinamik bir cazibe merkezidir. Bu bağlamda uluslararası doğrudan yatırımın (UDY), bu bütüncül yapının sürdürülebilirliğinde bir rol oynamaktadır. Hükümet olarak, yüksek katma değerli ve sürdürülebilir yatırımları çekmek ve küresel değer zincirlerinde daha derin entegrasyona odaklanmak, stratejik önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Bu stratejik hedef doğrultusunda 2006 yılında Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'ni hayata geçirdik. Yatırım ve Finans Ofisimiz, uzman kadrosu, ülke danışmanları ve sektör profesyonellerinden oluşan bir ağ aracılığıyla dünyanın her yerinde yatırım imkânlarını tanıtırken, 15 ülkede ise temsilcilik vasıtasıyla hizmet sunmaktadır. "Tek durak ofis" yaklaşımına sahip olan kurumumuz, uluslararası yatırımcılara çeşitli alanlarda kapsamlı hizmetler vermekte ve Türkiye'deki yatırımlarından en iyi sonuçları elde etmelerini sağlamaktadır. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin kurulması, Türkiye'nin yatırım ortamını güçlendirme çabalarının temel taşlarından biri olmuştur. Bu stratejik yaklaşımın olumlu sonuçları, ülkemizin doğrudan yabancı yatırım performansında açıkça görülmektedir.

22 YILDA 287 MİLYAR $ YATIRIM ÇEKTİK

2002 yılına kadar Türkiye'ye gelen toplam doğrudan yabancı yatırım sadece 15 milyar dolar seviyesindeyken, ülkemiz 2003-2025 döneminde yaklaşık 287 milyar dolar yatırım çekmeyi başarmış ve Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin sayısı 5 bin 600'den 81 bine yükselmiştir. Bu artış, politikalarımızın etkisini ve kurumsal yapımızın Türkiye'yi rekabetçi ve güvenilir bir yatırım destinasyonu olarak konumlandırmadaki etkinliğini gözler önüne sermektedir.

DÖNÜŞÜME IŞIK TUTUYOR BAŞKAN

Erdoğan "Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans" başlıklı eser için "Türkiye'nin 2014-2025 yılları arasındaki yatırım ve finans yolculuğuna ışık tutmakta. Bu önemli yayının hazırlanmasına katkı sunan herkesi tebrik ediyor, çalışmanın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. Erdoğan'ın 2014-2025 arasında yatırım ve finans ekseninde yaptığı konuşmaların derlendiği eser, Türkiye'nin ekonomik dönüşümünün, büyüme hamlelerinin ve kalkınma vizyonunun değerlendirmesini sunuyor.

POZİSYONUMUZ GÜÇLENMEKTE

Bugün Türkiye, yalnızca stratejik konumuyla değil; üretim, teknoloji, finans ve insan kaynağını bir araya getirme kapasitesiyle de öne çıkmaktadır. Küresel değer zincirleri dönüşmeye devam ederken ülkemiz, bölgeler arası sürekliliği sağlamakta, Asya ve Avrupa arasında karar alma süreçlerini tek bir merkezde bütünleştiren önemli bir yatırım ve üretim merkezi olarak pozisyonunu güçlendirmektedir.