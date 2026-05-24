Yeşil vatan için gönüllü olduk

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 20-21 Mayıs tarihlerinde Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde önemli bir eğitim programına imza attı. Aralarında SABAH Gazetesi muhabirleri Rana Büyüktaş ve Erdoğan Öztürk'ün de bulunduğu 21 basın mensubu, OGM'nin teorik ve uygulamalı eğitimlerini tamamlayarak orman yangını gönüllüsü oldu.

YABANCILAR DA EĞİTİM ALDI

Eğitimin açılışında konuşan OGM Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangınla mücadelenin sadece bir söndürme işlemi değil, toplumsal bir seferberlik olduğunu vurguladı. Bu eğitimle birlikte basın mensupları, Türkiye genelindeki yaklaşık 140 bin kişilik dev gönüllü ordusuna katılmış oldu. Karacabey, "Sadece kendi personelimize değil, ülkemizin dışından bize başvuran 21 farklı ülkeden 260 yabancı misafirimize de orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verdik. Ormanlar sadece bulundukları ülkelerin değerleri değildir.

Atmosferde sınır yok. Bir ülkenin ürettiği oksijen sadece o ülkenin sınırlarında kalmıyor. Dolayısıyla bu merkezi tüm dünya ormancılarının hizmetine sunmak için gayret ediyoruz. FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) ile yapılan protokol çerçevesinde merkezin kurumsal ve teknolojik altyapısını güçlendireceğiz" diye konuştu. Türkiye'nin orman varlığının yüzde 64'ünün yangınlara hassas bölgelerde yer aldığını belirten Karacabey, "Gökyüzünde gece gündüz aralıksız ormanların üstünde devriye gezen İHA'larımız, sarp tepelerden dik yamaçlara 776 noktada, çoğu yüksek çözünürlüklü ve termal kameralarla donatılmış yangın gözetleme kulelerimiz ve anlık kriz haritasına göre İHA ve söndürme araçlarının konumlandırıldığı, rüzgâr ve topografya bilgilerinin analiz edildiği, son teknolojiyle donatılmış yangın yönetim merkezlerimiz var" dedi.

AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ



Dünyada orman varlığı her geçen gün azalırken Türkiye'de 1973 yılında yüzde 25 olan orman varlığını bugün yüzde 30'a (23.4 milyon hektar) ulaştırdıklarını söyleyen Karacabey, FAO'nun 2025 yılı raporuna göre orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında Türkiye'nin dünyada 4'üncü, Avrupa'da ise 1'inci sırada yer aldığı bilgisini verdi.





EN ZORLUSU DAYANIKLILIK PARKURU

Orman yangınlarıyla mücadele temelleri, yangın üçgeni ve kritik koşullar, yangının oluşum şartları ve 30-30-30 kuralı (sıcaklık, nem, rüzgar), İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konularını kapsayan teorik eğitimi tamamlayan basın mensupları daha sonra yangın söndürme işçilerinin fiziksel dayanıklılıklarını artırmaya yönelik pentatlon parkurunu, arazözlerin zorlu arazi şartlarındaki ileri sürüş teknikleri eğitimlerini ve helikopterlerin yapay havuzlardan su alma simülasyonlarını deneyimledi. Basın mensupları, eğitim sonunda "Orman Yangınlarıyla Mücadele Gönüllüsü" sertifikalarını alarak 140 bin kişilik dev gönüllü ordusuna katıldı.



MÜCADELEDE 'ALTIN' AŞAMA: ÖNLEM



Orman yangınlarıyla mücadelenin yangın öncesi önleme, yangın sırası söndürme ve yangın sonrası rehabilitasyon olmak üzere üç ana başlıkta yürütüldüğünü belirten Karacabey, en kritik aşamanın "önleme" çalışmaları olduğunu söyleyerek "Orman yangınlarıyla mücadele sadece yangın sırasında yapılmaz. Mücadeleyi çok erken başlatmazsak, müdahalede başarılı olma şansımız maalesef yok. Eğer birinci yani önleme aşamasında başarılı olabilirsek ikincisine ve üçüncüsüne gerek kalmamış olacak" dedi.