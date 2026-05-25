Arkadaşımızı soyup videoya çektiler

GAZZELİLER 60 YILDIR BU ZULMÜ YAŞIYOR

Doktor Şeyma Denli Yalvaç: Özellikle başörtülü arkadaşlarımıza çok kötü davrandılar. Onların eşarplarını çıkardıkları gibi ne yazık ki daha çirkin davranışlarda bulundular. Bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama bir arkadaşımızı çırılçıplak soyup videoya aldılar. Çoğu arkadaşımız çok kötü bir müdahaleye maruz kaldı. Hatta kaburgaları kırılan, elektroşok alan arkadaşlarımız var. Biz bu kadarını yapabildik. Elimizden bu geliyor. Biz, İsrail'in uyguladığı zulme 5 gün dayanamadık ama Gazzeliler 60 yıldır bu zulmü yaşıyor. Bizim çektiklerimiz onların çektiklerinin yanında hiçbir şey.

'BU BARBAR ISRAIL REJİMI DAĞITILMALI'

İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly'nin İsrail tarafından alıkonulan kız kardeşi Doktor Margaret Connolly: Bize yapılan Filistinlilere yapılanların yanında hiçbir şey. Bu zalim, barbar rejim dağıtılmalı! ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa bu rejimi finanse ediyor. Tüm Batılı hükümetler İsrail'in arkasında duruyor. İnsanlara köpek gibi muamele edenlere, yer altında tutanlara ve kendilerine ait olmayan ülkeyi çalmalarına izin vermemeliyiz. Bir ordunun bu kadar çirkin, iğrenç bir müdahalesini hiç görmemiştim.

'HER YERDE İŞKENCE ETTİLER'

Aktivist Hüseyin Kılıç: Kameranın olmadığı her yerde işkence ettiler. Amazonyalı bir kadına işkence ettiler. Kadın bağırınca İsrailli polis kadının kafasına tekme attı. Bize saatlerce İsrail marşı dinlettiler. Gazzelilere yapılan zulmün boyutunu anladık.