En üzüldüğüm şey Gazzeli kardeşlerimize yardımları ulaştıramamak
Gazze'ye yardım götüren Sumud filosunda katil İsrail askerlerinin müdahalesine maruz kalan aktivistlerden biri olan ve yerli John Wick olarak bilinen beden eğitimi öğretmeni Ömer Aslan, tedavisinin ardından Konya'daki ailesinin yanına geldi. Gördüğü işkence sonucu kaburgasında kırık ve vücudunda yaralar bulunan Aslan, kendisini üzen en önemli şeyin yardımları Gazzeli kardeşlerine ulaştıramamak olduğunu söyledi. Ömer Aslan, İsrail askerlerinin kendilerine peş peşe ateş ettiğini, mermilerin başının yanlarından geçtiğini, askerlerin kendisine ve diğer yardım götüren kişilere şiddet uyguladığını söyledi.