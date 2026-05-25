'Gazze için sustukça insanlık kaybeder'
Sumud filosunda yer alan Trabzonlu aktivist Erdinç Gülay, memleketi Trabzon'da coşkuyla karşılandı. İsrail tarafından alıkonulan ve diplomatik girişimlerin ardından Türkiye'ye getirilen Gülay, savcılık işlemleri ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından memleketi Trabzon'a döndü. Trabzon Havalimanı'nda kalabalık bir grup tarafından karşılanan Erdinç Gülay, Gazze'de yaşananların tüm dünyanın ortak vicdan meselesi olduğunu belirterek, "Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı herkesin daha duyarlı olması gerekiyor" dedi.