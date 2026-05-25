Hukuk tanımaz provokasyon

CHP'de 'şaibeli kurultay' davası sonucunda verilen 'mutlak butlan' kararı sonrasında mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve kurmayları, CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi kararını uygulamamak için her türlü provokasyona başvurdu. Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partilileri darp ederek binaya girişini engelleyen Özel taraftarları, girişe barikat kurarak binayı adeta çatışma alanına çevirdi. CHP'li Mahmut Tanal, emniyet güçlerine hortumla su sıktı. Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararının uygulanması için yaptığı başvurunun ardından güvenlik güçleri binaya girdi. İçerdeki partililer polise mukavemet gösterirken, Özgür Özel ise binanın tahliye edilmesine ilişkin mahkeme kararını yırttı. Tahliye sonrası ise bir TOMA'nın üzerine çıktı. CHP'de yaşanan gerilim adım adım şöyle cereyan etti:

AVUKATI EMNİYETE BAŞVURDU

İlk olarak CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP avukatı sıfatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, "Parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz" dedi. Çelik, "Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi genel merkez içine alınmadığı, yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığını" kaydetti.

VALİLİKTEN TAHLİYE TALİMATI

Ankara Valiliği'nin emniyete tahliye talimatı vermesinin ardından polis ekipleri genel merkez önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller ve siyasiler ise kol kola girerek genel merkeze yürüdü. İstişare için gelen vekiller içeri alınmadı, ağır hakaretler edildi. İki grup arasında arbede de çıktı, taşlar ve su şişeleri havada uçuştu.

ALGI OPERASYONU TUTMADI

Kılıçdaroğlu destekçisi yaklaşık 700 partili, parti binası önünde uzun saatler tahliye sürecini bekledi. Bu süreçte genel merkez kanadı ise "Silahlı, bıçaklı, mafyatik kişileri buraya getirdiler" iddiasıyla tepki çeken bir algı operasyonuna girişti. Binayı teslim almaya gelenler, "Kimse bize iftira atamaz. Yalanla zaman kazanmaya çalışıyorlar" diyerek tepki gösterdi. Özel yanlısı partililer ile Kılıçdaroğlu'na destek için gelen partililere saldırdı.

UZLAŞMAYA YANAŞMADILAR

Özgür Özel ve kurmayları, Kılıçdaroğlu kanadının öncü vekilleri olan Orhan Sarıbal ile Mahir Polat'la göstermelik istişareler yürütse de bir türlü uzlaşıya yanaşmadı. Genel merkez kanadının grup başkanvekili Murat Emir, "Daha önceden saat 12'de Polat ve Sarıbal ile kurultay tarihini netleştirmek için görüşme kararı aldıklarını ancak sabah durumun değiştiğini" öne sürdü. Ancak Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller bunu yalanladı.

POLİSE SALDIRDILAR

Bir süre sonra genel merkeze giriş hazırlıklarına başlayan polis, demir bahçe kapısını yıkarak içeri girdi. Özgür Özel destekçisi gruplar, polisin girişini engellemek için koltuk, sandalye gibi eşyaları bina girişinin iç kısmına yığarak barikat kurdu. Yangın tüplerini polise sıkan gruptakiler, su şişesi, sopa gibi maddeleri de polise fırlattı. Binanın girişi adeta savaş alanına döndü. Polis binayı kısa sürede kontrol altına aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin de yaralandığı olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TAHLİYE TEBLİGATINI YIRTTI

Polisin emniyet tedbirleri altında binaya giren icra memurları, mahkeme kararı doğrultusunda tahliye işlemlerini gerçekleştirdi. Özgür Özel icra memurlarının kendisine ilettiği tebligatı yırttı. Özel ve ekibi saat 15.40'da CHP Genel Merkezi'nden çıktı. Özel'in, parti binasının bahçesinde polis koruması eşliğinde konuşan Özel, yine algı operasyonuna devam etti. Kılıçdaroğlu destekçilerini "kriminal tipler" olarak tanımlayan Özel, "CHP bundan sonra sokaktadır, meydandır" diyerek partilileri sokağa çağırdı. Bina çıkışında Özel, bazı Kılıçdaroğlu destekçileri tarafından yuhalandı. Bazıları ise "Partide hırsız var" diye bağırdı.

MAHMUT TANAL HORTUMLA SU SIKTI

CHP Milletvekili Mahmut Tanal parti binasının önündeki giriş kulübesinin üstüne çıktı. Tanal, emniyet güçlerine hortumla su sıkmaya çalıştı. Genel merkez önüne toplanan Kılıçdaroğlu destekçileri, "İn aşağı terbiyesiz", "Hortumcu Mahmut", "FETÖ dışarı" şeklinde sloganlar attı. Kısa süre sonra Mahmut Tanal aşağı inmek zorunda kaldı.

ÖZEL'DEN TOMA PROVOKASYONU

Genel merkezden çıkarıldıktan sonra TBMM'ye yürüyüşe geçen Özgür Özel, yürüyüş esnasında bir TOMA'nın üzerine çıktı. Vatandaşları daha da sokağa çekebilmek amacıyla yeni bir provokasyona girişen Özel'in bu tutumu tepki topladı.

'MAHKEME KARARINA UYUN'

Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP örgütlerinin, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararı uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı, emniyet personeli ile tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim" dedi. Süreci konutundan takip eden Kılıçdaroğlu'nun, bayram sonrası CHP Genel Merkezi'ne gideceği belirtildi.