İtirafçı Yalçınkaya’nın ifadelerindeki gizem çözüldü! “Açıklayamam" dediği o siyasetçi Müsavat Dervişoğlu çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” iddiasıyla sürdürülen soruşturmada dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Sarp Yalçınkaya’nın savcılık ifadelerine yansıyan ve “can güvenliğim nedeniyle açıklayamam” diyerek ismini vermekten kaçındığı üst düzey muhalefet liderinin, Müsavat Dervişoğlu olduğu öne sürüldü. Milyarlık döküm rantı, gizli akşam yemekleri ve komisyon pazarlıklarına ilişkin iddialar gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 20:05 Son Güncelleme: 25 Mayıs 2026 20:43

Dosya kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan iş insanı Sarp Yalçınkaya, İBB yolsuzluk dosyasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu'na referans olup Ekrem İmamoğlu çevresiyle tanıştırılmasında rol oynayan üst düzey bir muhalefet partisi siyasetçisinden bahsetmişti. Ancak Yalçınkaya, "Can güvenliğim açısından isim vermeyeceğim" demişti.

MİLYARLIK DÖKÜM VE HAFRİYAT PAZARLIĞI Sarp Yalçınkaya bu siyasetçinin Beylikdüzü'nde bulunan Yaşam Vadisi'ndeki Defne Restaurant'ta Murat Gülibrahimoğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Hakan Karanis'i bir araya getirdiğini söyledi. İfadesinin devamında, "Siyasetçi, İBB'nin döküm ve hafriyat izinlerini Bakanlık tarafında Murat çözecek, siz de bunun karşılığında İBB'nin tüm döküm ve hafriyat işlerini Murat'a vereceksiniz" demişti.