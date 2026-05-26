Ailenin korunmasına yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Aile Haftası'na ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nın ülke, millet ve aileler için hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade etti. Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti: "Kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz."



YUVA TOPLUMUN HUZURUNU AYAKTA TUTAR

Emine Erdoğan: Her yuva, toplumun vicdanını ve huzurunu ayakta tutan görünmez bir dayanaktır. Ülkelerin geleceği; sadece büyük hedeflerle değil, birbirine vakit ayıran, aynı sofrada buluşan ve değerlerini yaşatan ailelerle inşa edilir. Dilerim ki sevgi, anlayış ve dayanışmanın hakim olduğu yuvalar çoğalsın; ülkemiz, birbirine omuz veren güçlü ailelerle huzurunu ve dirliğini daima muhafaza etsin.



AİLEYİ KORUMAK BEKA MESELESİDİR

Mahinur Özdemir Göktaş: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda aile, geleceğimizin, nüfus yapımızın ve milli gücümüzün teminatıdır. Aileyi korumak ve güçlendirmek yalnızca sosyal bir mesele değil, ülkemizin yarınlarına dair stratejik bir sorumluluk ve milli beka meselesidir. Milli Aile Haftası'nın, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı ile aynı günlere denk gelmesini çok anlamlı buluyoruz. 86 milyonluk büyük Türkiye ailemizin Milli Aile Haftası kutlu olsun".