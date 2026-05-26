Bakan Çiftçi’den bayram tedbirleri mesajı: “Tüm ekiplerimizle sahadayız”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram trafiği önlemlerine ilişkin video mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çiftçi, milyonlarca vatandaşın bayram için yollara çıktığını belirterek, yolculukların anlamına dikkat çekti. Bakan Mustafa Çiftçi, şu ifadeleri kullandı: "Bugün milyonlarca vatandaşımız yollarda.

Kimi annesinin sofrasına, kimi çocukluğunun geçtiği sokağa, kimi yıllardır görmediği sevdiklerine kavuşmak için memleketine gidiyor. Bayram, bu ülkenin en büyük buluşma zamanıdır. Şu anda Türkiye sadece şehir değiştirmiyor, hasret taşıyor, özlem taşıyor, hatıra taşıyor. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın bu yolculuğu huzur ve güven içinde tamamlayabilmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız" ifadelerini kullandı.