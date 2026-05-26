Bakan Çiftçi’den CHP Genel Merkezi açıklaması: “Süreci biz başlatmadık”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesine ilişkin ilk kez konuştu. Çiftçi, müdahaleyi güvenlik güçlerinin başlatmadığını belirterek, CHP içinden gelen hukuki başvurular doğrultusunda uygulandığını ifade etti. Konuya ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Ortaya çıkan tablo, güvenlik güçlerimizin ya da devlet kurumlarımızın başlattığı bir sürecin ürünü değil, yargıya taşınmış hukuki bir sürecin zorunlu sonucudur. Mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kaldı." dedi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İÇİN TARAFSIZLIK VURGUSU YAPTI

Güvenlik güçlerinin tarafsızlığına dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Güvenlik birimlerimiz siyasi bir tartışmanın, bir parti içi tartışmanın ya da gerilimin tarafı olamaz. Güvenlik güçlerimiz, mahkeme kararlarının uygulanması ve kamu düzeninin korunması sorumluluğu çerçevesinde görev yapmıştır." ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR TESPİT SÖZ KONUSU DEĞİL"

CHP Genel Merkezi'ndeki süreçte biber gazı kullanımı ve kapıların kırılması yönündeki eleştirilere de yanıt veren Çiftçi, güvenlik güçlerinin orantılılık ilkesi çerçevesinde hareket ettiğini belirterek, "Güvenlik güçlerimizin tutumu hukukun çizdiği sınırlar içindedir ve bu sınırların aşıldığına dair herhangi bir tespit söz konusu değildir." şeklinde konuştu. Bakan Mustafa Çiftçi ayrıca CHP heyetiyle görüşme yapıldığını belirterek, taraflar arasında uzlaşma sağlanması için süre tanındığını ancak buna rağmen anlaşma sağlanamadığını aktardı.