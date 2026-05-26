Bakan Gürlek’ten Kurban Bayramı mesajı: Tüm insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesini diliyorum

Bakan Gürlek, NSosyal'deki hesabından paylaştığı mesajında, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'nı bir kez daha idrak etmenin sevincini yaşadığını belirtti.

Gürlek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu mübarek günlerin toplumsal dayanışmamızı pekiştirmesini, milletçe kenetlenmemize vesile olmasını ve birlik ruhumuzu daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Adalet duygusunun merhametle yoğrulduğu, hakkaniyetin ve vicdanın rehber olduğu bir anlayışla, her bir vatandaşımızın huzuru, güveni ve adalete olan inancı için gayretle çalışmayı sürdürüyoruz. Başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu mübarek bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesini diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı Kılma' hedefi doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

