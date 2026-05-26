CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız: Olayların sorumlusu başta Özgür Özel ve arkadaşları

CHP'de 40 yıldır siyaset yaptığını belirten Yıldız, "Ben böyle bir şey görmedim. Polislerin içeri girmesinin, oradaki olayların tek sebebi o arkadaşlarımız. Kusura bakmasınlar." diye konuştu.

"Sabah 8'de gittik. Ben o gün 8 sefer Ensar Aytekin'i aradım, görüştüm. Konuşmaya geldiğimizi ve konuşmak istediğimizi söyledik. Ama üzülerek söylüyorum, tarihte ilk defa Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri genel merkeze alınmadı. Oraya 08.00'den sonra polis girmek istedi. Bizimle ilgisi yok. Çünkü kanuni olarak icra müdürü geldi, girmek istedi. Biz polislerin girmesini engelledik. Ne zamana kadar, saat 15.00'e kadar. Arkadaşlar bizle görüşseydi güzellikle çıkacaktık, orada da o olaylar olmayacaktı. Onun sorumlusu, başta Grup Başkanı Özgür Özel ve diğer arkadaşlarımız. İçeri almadıkları için biz 15.00'te geri çekildik. Almadıkları için de böyle bir operasyon yapıldı. Bunun sorumlusu başta Özgür Özel ve arkadaşları."

"Üzüldüğüm tek nokta, orada milletvekilleri kendi partisine giremedi. Çok acı bir şey bu. Hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisinde böyle bir olay yaşanmamıştır. Milletvekilleri dışarıda kaldı. İçeri giremiyoruz, kendi partimize giremiyoruz. O gün izin verselerdi arkadaşlarımızı çiçekle uğurlayacaktık. Polisin oraya girmesinin tek nedeni, kusura bakmasınlar kendileri. İcra müdürü geliyor, içeri sokmuyorsun. Benim sorunum değil ki. Biz zaten oradan çekildik. 15.00'e kadar bekledik. 8 sefer görüşme yaptık. Diğer arkadaşlarımız görüştü. Hasan Bey görüştü. Bir sürü milletvekili arkadaşımız görüştü diğer arkadaşlarla. Düşünsenize 8 milletvekili oraya gitmişiz, parti meclisi üyeleri var. Yüksek disiplin kurulu üyeleri var ve bizi içeri almıyorlar. Sorun burada."

Yıldız, kendisinin, CHP'nin bayramlaşma heyetinde de yer aldığının hatırlatılması üzerine, "Bütün siyasi partileri ziyaret edeceğiz. Sıkıntı yok. AK Parti'den başlayarak." dedi.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ, LİNÇ KÜLTÜRÜYLE YÖNETİLEMEZ"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in bugün İzmir'deki konuşmasında kullandığı "2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin. Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız, ben çıkacağım, adayım." ifadelerine ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

"Örgüte gitmek, örgütün fikrini sormak kıymetli bir şey. Ama siz örgütün fikrini mesela yerel seçimde de soracaktınız. 2023 kurultayında ön seçim için namus, şeref sözü denilen bir noktadan sonra yerel seçimde büyük çoğunlukla ön seçim yapmadınız. Örgütün fikrini sormadınız. O şekilde atadığınız belediye başkanları da en ufak bir zorlukta aldı başını gitti AK Parti'ye. Çünkü örgüt terbiyesini görmemiş, örgütün süzgecinden geçmemiş insanların geleceği nokta bu. Şu anda çok sayıda belediye başkanı, eğer AK Parti saflarındaysa bunun sebebi, bu yerel seçimde ekseriyetle ön seçimin yapılmamış olması. Siz söz verdiğiniz bir kurultaydan sonra hemen arkasından gelen yerel seçimde bu sözü yerine getirmeyip örgüte sormadığınız durumda şimdi tabii ki haklı olarak diyorsunuz ama bu önceki sözlerinizle örtüşmüyor."